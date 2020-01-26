為進一步掌握疫情，大陸「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長」、國務院總理李克強26日召開領導小組會議，進一步部署疫情防控工作。會議指出，做好春節假期後疫情防控安排，采取適當「延長春節假期、調整學校開學時間、支持網上辦公等措施，減少人員流動」，並及時公開透明發布疫情防控信息，對緩報、瞞報、漏報的要嚴肅追責。

會議強調，進一步加強湖北省和武漢市疫情防控，中央向湖北派出指導組，推動加強防控一線工作。統籌調配全國資源，優先保障湖北省和武漢市防控急需的醫護力量和防護服、口罩等物資，確保居民生活必需品供應，物資調運實行綠色通道。

會議要求，加強疫情監測，嚴格隔離確診患者，對疑似病例和密切接觸者要按醫學要求進行隔離和檢查。發病人數較多城市要抓緊增加定點醫院、治療床位和隔離點。推遲、減少會議和大型活動。落實公共場所和交通工具檢控措施。農村醫療衛生條件薄弱，農民工大批返鄉，要高度重視農村疫情防控，充分發揮基層組織和村醫作用，強化群防群控。

(中時 )