林依晨分享素顏照。（圖／翻攝自linyichen.ariellin IG）

林依晨發文關心疫情。（圖／翻攝自林依晨Ariel微博）

金鐘影后林依晨今(26日)在網上現身向粉絲拜年，她在IG分享在冰島的美照，見她素顏泳裝入鏡，在知名的藍湖溫泉泡湯，人美又有智慧的她，在微博則分享跟肺炎有關的文章，標題為「比病毒更可怕的，是傲慢」，她寫下：「新年快樂～但有防範意識與自覺自重，才能延續更長遠的快樂⋯⋯大家都要保重自己，也珍視他人的生命安全，才能共同渡過疫情難關！」

林依晨和老公結婚5年，她曾坦言近年是為了備孕而停工，但一切隨緣。今她在IG分享到冰島度假，穿著細肩帶泳裝的她開心的在溫泉內露出燦笑，並寫下吉祥話說：「鼠年了啊⋯⋯新年新氣象，願每個人都擁有專鼠於自己的幸福和快樂、鼠之不盡用之不竭的熱情與靈感」。

由於肺炎疫情延燒，林依晨在微博則分享了兩篇相關文章，一是「比病毒更可怕的，是傲慢！」，呼籲人們不可小看疫情，該戴口罩就該戴，不可因太過自信忘了對自己與家人、社會負責。第二則文章則是「新冠肺炎心理支持手冊，四類人群建議收藏」，針對因新聞恐慌、醫護人員、已得病的民眾、和患者家屬四類人喊話，希望大家都能堅強面對，並懂得求助，才能一同克服這次難關。

見此，不少網友都大讚林依晨的細心體貼，說：「新年快樂哦！！你也要注意安全！」、「林依晨每次面對公共事件都會有很高的見解」、「希望大家都平安健康」、「對自己負責，也是對別人的負責！」。

(中時電子報)