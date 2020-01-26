李昌萬分享指出，自己透過發送的過程中，主動與街頭的路行者們對話、談談，並發現有很多是經濟與家庭問題，才會導致流落街頭。（基隆生命線協會提供／吳康瑋基隆報導）

李昌萬分享指出，自己透過發送的過程中，主動與街頭的路行者們對話、談談，並發現有很多是經濟與家庭問題，才會導致流落街頭。（基隆生命線協會提供／吳康瑋基隆報導）

基隆市生命線協會爲路行者持續送暖，已進入第8個年頭了，今年主任李昌萬更選在大年初二走上街頭，發放紅包送暖到在地。他指出，一般人口中的流浪漢、街友，李昌萬則叫他們「路行者」。

李昌萬指出，自己長期為打造更好的基隆友善環境而積極投入公益，而今年更已是連續第八年在春假的期間，來親手爲路行者送上「書寫紅包祝福語」，他指出，今年寒流的期間，自己也帶領生命線協會在除夕、初一的夜間，從萬華公園到台北車站、從基隆文化中心到基隆火車站，在雨中走遍黑巷與地下道為路行者發送500個紅包及1000組暖暖包餅乾物資，為在地的「路行者們」，在這佳節期間送上滿滿的暖意。

李昌萬分享指出，自己透過發送的過程中，主動與街頭的路行者們對話、談談，並發現有很多是經濟與家庭問題，才會導致流落街頭，他表示，這八年來成為路行者的原因大致相同問題，但是可以發現年齡層逐漸在下降中，現場從16歲到70歲的都有，並指出，此次路行者行動中，還有社工賴佳勵及基隆永昌扶輪社項彥豪父子一同投入公益。

李昌萬表示，為路行者送暖行動，這是第八年了，目前全台已經有5處區域，跟著我有相同理念的好友們，在春假期間手寫紅包祝福語，內裝200元，帶著孩子們為路行者送暖，我們會繼續做下去，因為我們的愛與善，已經默默在紮根發芽傳承中.

(中時 )