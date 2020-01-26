根據26日曝光的一段影片，美國總統川普2018年4月30日在華府一場募款餐會上對幕僚下令，開除時任美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）。這段影片是由已因違反美國選舉獻金法遭起訴的佛羅里達州商人帕納斯（Lev Parnas）提供給媒體。帕納斯曾為前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）工作，是川普彈劾案的重要人證。

川普去年疑似施壓烏克蘭政府，要求調查民主黨對手拜登（Joe Biden）的醜聞，因而遭到美國國會彈劾調查，參議院正在審理本案。帕納斯和事業夥伴佛魯曼（Igor Fruman）據稱在川普施壓過程中扮演重要角色。

帕納斯在影片中告訴川普，尤凡諾維契是一塊絆腳石、曾私下貶損川普。川普隨後對同桌上一名白宮幕僚說：「把她弄走！明天就弄走她。我不管，明天就弄走她。把她弄掉，好嗎？立刻搞定。」

尤凡諾維契去年5月遭川普開隔後，10月在美國眾議院作證時表示，之所以被召回國，是基於「動機明顯有問題的人士所提供無事實根據且錯誤的說詞」。

帕納斯上周接受微軟國家廣播公司（MSNBC）電視專訪時表示，他和佛魯曼施壓烏克蘭政府調查拜登一事，川普「完全知情」。而公開的影片證實帕納斯接受專訪時大部分的說詞。川普尚未對影片內容發表任何談話。

帕納斯還告訴美國有線電視新聞網（CNN），他握有其他影片和照片證據，可公諸於世。

(中時 )