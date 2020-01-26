高雄市長韓國瑜在這次總統大選以552萬票輸給民進黨蔡英文的817萬票，不少韓粉為之心碎。作家洛杉基在臉書分享一篇韓粉寫給韓國瑜的一封信，鼓勵韓國瑜並不孤獨，這世上還有500萬顆心，跟韓國瑜在一起。洛杉基說，讀完此信有無比的感動！

韓粉在信中寫到，是韓國瑜，在眾人幾乎已徹底絕望的情況下，重新從南到北點燃了青天白日滿地紅的旗海；也讓中國大陸看到中華民國沒有死。

韓粉在信中說，韓國瑜當選高雄市長那一刻，非常非常高興，因為再忍四年，會讓臺灣從南到北全部翻盤。

不過韓粉也誠懇說，當韓國瑜宣布參選總統那一刻，非常非常傷心，因為已經看到了今天的結果。不是韓國瑜不夠好，是大環境尚未成熟。

韓粉最後說，韓國瑜再回到高雄，勢將承受更多壓力與痛楚，可是韓國瑜並不孤獨，這世上還有500萬顆心，跟韓國瑜在一起，願以生命去維護青天白日滿地紅這塊巨石！也勸韓國瑜，「抬頭是青天！」

洛杉基說，看到這信，有著無比的感動！過去半年，曾經拿著國旗、奮力揮舞、力挺韓國、高喊中華民國萬歲之餘，卻意外地在大選嚴重挫敗。

洛杉基也為韓國瑜夫妻抱屈，他們承擔了太多人的期待，又受到黨內同志窩裏反扯後腿，又飽受了綠網軍及名嘴無情的誣衊與人格摧毀，韓國瑜夫妻這時候心情之沈重，恐怕超乎想像！

洛杉基呼籲，大家一起拭乾眼淚，繼續為韓國瑜加油，陪他挺過這場民進黨暗中支持的「罷韓」鬧劇，支持他讓高雄市發光發熱，「不信真理喚不回」！

(中時電子報)