澳網今（26）日晚間壓軸戲碼，男單第3種子、38歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）雖先丟1盤，接著卻連趕3盤，以3比1（4-6、6-1、6-2、6-2）淘汰匈牙利非種子球員法索維克斯（Marton Fucsovics），挺進8強賽。這也是費爸第生涯15次打進澳網8強、第57次打進大滿貫賽8強。

首盤雙方3-3平手後，法索維克斯迅速加壓，以6-4拿下這盤。不過落後1盤的費德勒反而越打越順手，次盤迅速取得3-0領先，法索維克斯好不容易追回1局，費爸卻再拿3局，以6-1結束這盤，扳成盤數1平。

第3盤情況差不多，費德勒很快取得4-0領先，法索維克斯力圖振作，追成2-4，但費爸立刻再拿2局，以6-2畫下句點，中止對方反撲。

第4盤法索維克斯退無可退，全力拚戰，一度僅以2-3落後。但費爸豈容對手重整旗鼓，馬上連灌3局，以6-2拿下這盤勝利並結束比賽。

此外，法索維克斯首輪扳倒第13種子、20歲的加拿大新希望沙普瓦諾夫，曾引起注目。最後輸給費德勒16強止步，則追平自己前年在澳網的最佳成績。

(中時 )