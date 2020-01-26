台彩大樂透加碼活動添柴火，各地都傳出開獎捷報；根據台彩內部統計顯示，位於高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」財運超級旺，自106年以來每年均有開出春節大紅包的紀錄，大年初一晚開出第6注春節大紅包獎項，而新竹「照達商行」、新北市土城區的「益億發彩券行」，統計至昨為止，都各自開出第4次春節大紅包大獎。

新竹「照達商行」老闆陳昭仁表示，農曆年節期間，彩迷花350元買大樂透7連碰，或者花1400元買8連碰的比例激增，集資包牌是大幅提高中獎率的最好辦法。

台彩也公布農曆年節財運最佳時段，中獎人買彩券時段以下午四點到晚間八點購買比例最高，選號由電選的中獎人也最多。

而刮刮樂大獎還有很多，根據台彩最新統計顯示，最受矚目的「2000萬超級紅包」刮刮樂，已刮出1個頭獎2000萬元、2個200萬元加賓士車、34個100萬元，目前還有2個2000萬、5個200萬加賓士車以及366個百萬大獎尚未刮出。

有彩迷看準財運在北方，堅持到「最靠北」投注站買刮刮樂，幸運地連刮中10萬元、3萬元後，又再刮中100萬元，這名年約50歲的幸運兒在投注站一開門，就到店家門口直呼太幸運了。

(中時 )