宜蘭員山公園燈會刮強風，燈架不支倒塌壓埋祖孫三人，造成三人受重傷。（摘自宜蘭人大小事）

宜蘭員山公園燈會刮強風，燈架不支倒塌壓埋祖孫三人，造成三人受重傷。（摘自宜蘭人大小事）

宜蘭員山公園燈會刮強風，燈架不支倒塌壓埋祖孫三人，造成三人受重傷。（摘自宜蘭人大小事）

宜蘭縣員山燈會於26日晚間驚傳發生一起燈架倒塌壓傷民眾的事件，一同逛燈會的林姓祖孫3代3人不幸同時被沉重的燈架壓住，緊急送醫，傷勢不輕。

據了解，燈架會倒塌是因為宜蘭地區晚上突然刮起強風，導致掛滿燈會活動帆布的燈架支撐不住而被吹倒，進而壓傷祖孫，並將3人都埋在大型燈架之下；現場有民眾指出，在燈架倒塌的瞬間，不到10秒鐘，現場有超過50位民眾衝過去救人，並分工合力將傷者救出，更有另外一名女子在現場指揮救護、報案，警方趕至現場後，也迅速協助送醫救治。

經過初步的診斷，傷者為69歲的林姓阿嬤，身上多處鈍傷、疑似骨盆腔骨折、意識模糊，醫院正進行進一步檢查；另一名傷者為林姓老嫗的媳婦、42歲的鄭姓婦人，頭部與頸部撞到，目前由院方做電腦斷層檢查；而一同逛燈會的9歲孫女吳姓女童，右大腿複雜性骨折、牙齒斷裂，意識清楚，事發原因將由警方做進一步調查後釐清。

(中時 )