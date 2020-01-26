Cardi B大秀火辣身材。（圖／達志影像）

Jessie J和查寧塔圖。（圖／達志影像）

27歲女饒舌歌手Cardi B向來作風直率，過去她曾坦言隆過乳，也曾做過脫衣舞孃。昨她和歌手老公Offset出席葛萊美獎賽前晚宴，Cardi B選穿了一件從中開岔直到肚臍的超辣禮服，露出驚人碗公乳，氣勢完勝剛與查寧塔圖復合的Jessie J。

Cardi B於2017年以一曲〈Bodak Yellow〉走紅，後來她接受專訪聊到曾當過脫衣舞孃，她直言出道後很多人都希望她說謊，要求她在鏡頭前面強調恨透了過去，但她說實話是這份工作「拯救」了她，Cardi B原本是收銀員，但從事這份工作後才改變困境，坦言不想「裝高尚」。

Cardi B兩年前為Offset生下一女，透露早在2017年結婚，後來Offset傳出花心出軌，兩人一度分開後又復合，昨兩人合體參加葛萊美獎賽前晚宴，不僅放閃，Cardi B還大秀超不科學的火辣身材，上圍幾乎要爆出晚禮服，引發熱議。

(中時電子報)