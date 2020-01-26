武漢市長周先旺在記者會上表示，在現有疑似與觀察病例中，未來確診病例估計還會增加千人。（圖／新華視頻）

大陸武漢肺炎疫情最嚴重的湖北省在新聞發布會上說明湖北疫情時，疫情爆發原點武漢市的市長周先旺表示，武漢目前當有2209位在院治療疑似病例，另有643人在發燒門診留置觀察，加起來有約2700多人。按先前經驗估計這些人裡頭大約會有45%左右確診感染新型冠狀病毒，因此在目前收治和留置觀察的疑似病例裡，可能還會增加1000例左右的確診病例。他還說，因為春節和疫情的影響，目前已有500多萬人離開武漢。

根據大陸官媒《央視新聞》報導，武漢市副委書記、市長周先旺指出，在目前收治和留觀的病例當中，目前還有大量疑似患者，確診尚需時間，未可能會再增加1000名武漢肺炎確診病例。

今天下午在大陸國務院舉辦的新聞發布會上，大陸國家衛健委副主任李斌指出，湖北省衛健委報告中武漢市已累計618例確診病例，其中已出院40例，死亡45例，現住院533例內有140例重症病例。

周先旺表示，現在還有2209位在院治療的疑似病例尚未檢測，另有643人在發熱門診觀察，加起來約2700多例，按目前檢測確診率約45%計算，未來可能還會再增加1000例左右的確診病例。會有這樣的數字，主要還是確診測試和基因的測序時間需要比較長。

周先旺指出，因為春節和疫情的影響，目前已有500多萬人離開武漢，目前大約還有900萬人留在城裡。

(中時電子報)