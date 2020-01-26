中國大陸武漢市現在深陷「2019新型冠狀病毒」肺炎疫情，當局要求居民待在家中，避免接觸陌生人和開車上街。但有一群當地人不願坐視家鄉受苦，選擇接受政府徵召，免費載人就醫。

根據中央社引述法新社的報導，儘管武漢肺炎已奪走數十人性命，一位48歲的張姓市民仍不顧威脅，與其他武漢居民投入載送病患就醫的服務。

張先生在等待病患離開診所、準備送他回家時，告訴法新社記者：「我們是武漢人，即使有你們來這兒幫助我們，我們市民自己還是應該出面，必須有人來做這件事。」

為了切斷病毒傳染途徑，人口達1100萬的武漢市交通已經停擺數天。這項措施並向外擴大到湖北省許多其他地區。

病患在抵達擁擠的醫院後，可能還得等幾個鐘頭才看得到已疲於應付的醫生。現在難以移動又為病患帶來新的挑戰。

不過像另一位殷姓市民等駕駛還是獲得了特許，可為了人道理由開車。40歲的殷先生說：「現在四處沒車，所以由我們負責接送他們來回。都是免費的。」

(中時電子報)