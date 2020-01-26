南鯤鯓代天府，在大年初一抽國運籤出今年抽出「漢李廣父子陣亡」的下下籤，有命理師分享古書對今年值年天干地支的記載表示，這是64卦中最苦難的卦。

LifeDNA林士欽老師在臉書表示，根據北宋邵康節《皇極經世書》記載，行運值庚子的卦是「地火明夷」，是光明藏於地下、黑暗掩蓋光明的意思。易學大師劉君祖說，這是64卦中最苦難的卦。他表示嘗試google「庚子之災」或「庚子輪迴」就會查到最近幾個庚子年在世界上都發生了些什麼大事，如義和團運動、鴉片戰爭、八國聯軍入京師、印度大饑荒、非洲17國獨立年、智利9.5大地震等等，林士欽進一步解釋，這個卦象簡單來說就是「環境艱困無比，市井小民無力抗拒也沒辦法做些什麼，應見微知著，快逃離危險...」

除了歷年「庚子」年不太好外，年底發生的肺炎疫情，也在庚子開春之際延燒爆發都讓民眾人心惶惶。今年庚子年南鯤鯓代天府抽出的國運籤內文為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。 代天府指出，抽國運籤活動與政治無關，為避免爭議，廟方依慣例「只抽籤、不解籤」，內容交由外界自行解讀。

(中時電子報)