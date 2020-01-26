57歲鄺美雲昔日以一曲〈容易受傷的女人〉在台灣打響知名度，最近武漢肺炎爆發，為了防疫，政府機關都推廣口罩不離身。鄺美雲今(26日)出席活動，問她怎麼沒戴口罩？她回應因為呼吸困難，不太喜歡戴，又說朋友推薦她可用精油擦鼻孔殺菌，一席話讓網友驚呆。

鄺美雲3年前曾分享用輪椅代步的照片，透露因軟骨退化、膝蓋出問題，讓粉絲非常擔心，幸好後來恢復狀況不錯。據《東網》報導，昨她為長者新春探訪活動站台，鑒於肺炎導致人心惶惶，鄺美雲仍決定活動照常舉行，只因不希望想念她的老人家失望，但為保險起見，流程一切從簡。

鄺美雲今以一襲紅色中式禮服現身，看來精神奕奕，媒體問她怎麼沒有配戴口罩，鄺美雲直言怕悶所以不習慣戴，並透露聽說用麻油和精油擦鼻子可以殺菌，分享要保持好心情才能增加抵抗力，樂觀說相信一切都會好轉，而上述偏方目前無任何科學根據，民眾不應效法。

(中時電子報)