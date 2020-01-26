華航今天一架桃園起飛到上海班機，因為機上有2名旅客出現發燒症狀，班機進行機上消毒作業後，延遲到今天晚上11時起飛返回台北，所有機上旅客及機組人員被要求自主管理14天。

中華航空今天下午從桃園起飛到上海的CI503班機，傳出因機上搭載武漢旅行團的旅客發燒而無法順利返回台灣，機組人員恐滯留當地。

對此，華航晚間發出聲明證實有旅客發燒。華航表示，CI503班機上的2名體溫過高乘客是一行15人的旅行團，發燒旅客由救護車送離機場。

華航說，該班機在全機旅客下機後，立即進行機上消毒作業，爾後原班機以班號CI504於晚上11時起飛返回桃園機場，並依據疾管署通知，要求所有機上旅客及機組人員下機後自主管理14天。

華航強調，因應武漢肺炎疫情，即日起只要是香港及大陸抵台航班，都用75%酒精執行餐桌、扶手、艙頂行李箱櫃等常接觸部位進行擦拭，自主管理客艙消毒作業，旅客不用擔心。

(中時電子報)