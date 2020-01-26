[疫情升級] 武漢肺炎恐經眼睛傳染! 護目鏡是必要的嗎? | 蒼藍鴿聊醫學EP118（影/蒼藍鴿的醫學天地YouTube)

武漢肺炎疫情越演越烈，第一線的醫護人員也中鏢，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發22日表示自己也感染了武漢肺炎，引起眾論。他更表示當時他沒戴防護鏡，透過結膜才導致感染。對此，台大醫院兒科醫師吳其穎說，此消息一出後，有許多民眾擔心是否除了戴口罩自保之外，還必須加戴護目鏡？他也因此拍了影片為大家解答。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任、新型冠狀病毒感染肺炎專家組成員王廣發，在武漢當地視察時傳出感染，引起眾論。據陸媒中新社報導，王廣發在個人微博上表示，在經過一天治療後已不發燒。該消息讓外界一陣譁然，認為王廣發身為國家級的醫界專家都被感染，是不是防護上出了缺陷？

對此，王廣發22日在微博發文回應，回憶起感染過程，可能是沒戴防護鏡，透過結膜感染，左眼瞼出現結膜炎2到3個小時後，即出現發熱症狀。

「武漢肺炎恐經眼睛傳染」的說發一曝光後，台大醫院兒科醫師吳其穎，在個人YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」特別說明，許多網友問他說「是不是除了戴口罩之外，也要戴護目鏡，這樣才能徹底的預防病毒感染？」

台大醫吳其穎先解釋北大醫王廣發自揭的發病過程，他首先指出冠狀病毒是有可能透過眼睛的結膜來感染人體的，吳其穎說人的頭、頸部上的口、鼻黏膜本來就是病毒進攻人體的最佳位置，因粘膜不像皮膚一樣有表皮保護。

吳其穎說，雖然目前掌握造成武漢肺炎的新興冠狀病毒還沒有那麼熟悉，但根據2003年的SARS的經驗來看，的確有香港病患在動完眼睛的手術之後，疑似遭到器械上的病毒感染到SARS，再加上病毒容易透過粘膜感染到人體的特性，因此有此推論，新興冠狀病毒是有可能透過眼睛結膜感染人體。

該推論一出後，會因此緊張除了口罩之外，大家需要戴護目鏡？護目鏡會變成防疫必需品？吳其穎說，這題的答案跟Ｎ95口罩非常類似，「對於醫護人員來說，因接觸照顧疑似案例時，要全副武裝，隔離衣、髮帽、手套、N95口罩、護目鏡缺一不可，以防近距離照顧疑似病患時被其分泌物噴濺到口鼻與眼睛」。

吳其穎話鋒一轉，他說對於一般人而言，除非你跟罹病者會有非常近距離的接觸，否則，護目鏡跟N95口罩一樣，對於一般人的額外幫助其實有限，單單外科口罩對於一般民眾來說就很夠用。吳其穎強調，除了勤洗手、戴口罩之外，也要避免用手指去揉眼睛，很多病菌都是藉由揉眼睛這個動作，入侵眼睛甚至是人體。

(中時電子報)