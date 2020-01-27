48歲李亞鵬和天后王菲離婚6年，去年李亞鵬證實有新歡，對象是唱爵士的文字工作者Susie，Susie不只身材高挑纖瘦，臉蛋也十分精緻，最近李亞鵬被拍到疑似帶新歡回家，他和Susie都不願回應，而Susie先前曬出自拍照，刻意露出白髮搶鏡，不知是否藉此暗示心累了。

李亞鵬女友Susie身材高挑有大長腿。（圖／翻攝自Susie_Wuuuu微博）

李亞鵬恢復單身後，感情狀態一直十分受到矚目，先前傳出他秘婚生了雙胞胎，他否認卻也默默收下祝福，強調未來一定會有那天，不排斥梅開二度，去年李亞鵬被拍和Susie在公園牽手散步，李亞鵬難得開口認愛，但也強調不是身家上億的女企業家，希望外界尊重。

李亞鵬去年認愛Susie。（圖／翻攝自新浪娛樂、Susie_Wuuuu微博）

而喜好是唱歌的Susie，先前常分享許多自己開唱時的美照，圖中她穿著細肩帶露出香肩和酥胸，纖瘦身材一覽無遺，她似乎十分享受舞台，不時撥髮，動作性感，被指明星味十足封為「翻版王菲」。

最近李亞鵬被傳帶長髮女回家，Susie沒承認也沒否認和李亞鵬分手，先前跨年則曬出近照，說：「祝大家2020年，健康平安幸福快樂，多看電影，多聽音樂，多一點愛」，網友回說：「故意露出白髮」、「大美女新年快樂」、「愛也需要小心機哦，別太單純哦」、「是不是睡眠少，所以白頭髮」。

(中時電子報)