彭華幹、阿嬌、小彬彬等人是支持婚前協議代表。（圖／中時資料照片；達志影像）

許多名人夫妻都會有所謂的婚前協議，名嘴彭華幹和老婆Carol結婚多年，先前上節目《小明星大跟班》分享協議內容，除了需要輪流做家事等日常條件外，還要求太太一定得生個男丁，只因公公很傳統，而彭華幹又是獨子，氣得Carol生氣說壓力很大，「他的種又沒那麼好」。

彭華幹與Carol先前上節目分享婚前協議，除了談好婚後夫妻必須輪流做家事；過年要陪老婆回娘家；每年兩人至少要出國玩兩次；婚後扣除家用，老公要給老婆零用錢，還要求Carol必須生男的，引來女方不滿，彭華幹則說因為兩人晚婚，父親已經88歲，希望達成傳宗接代期望才開這條件，Carol則打趣反嗆：「那你就出去生一個啊」。

而除了生育外，其他人的婚前協議則和金錢、婚姻狀態、不可出軌等有關，前年和賴弘國結婚的阿嬌則說自己最重視的點是「保持家居整潔」，且不出跟結婚有關的錢，只因不想造成花錢把自己嫁掉的感覺。小彬彬和前妻結婚時則要求5年內不能離婚、2年內不生小孩。深田恭子和地產公司社長杉本宏之則說好若婚後有人不忠，必須付出賠償金。

容祖兒和周杰倫拒絕簽婚前協議。（圖／中時資料照片）

但有些名人是拒絕簽婚前協議的代表，例如身家上億、結婚5年的天王周杰倫2013年受訪表示沒有簽協議的想法，直言有自信「結了就不會離婚」。容祖兒也說不支持簽這類證書，她寧可相信愛情、相信對方會陪伴到老，否則「這樣會很沒意思的」。

(中時電子報)