10年後，全球將有1.2億輛電動車在路上跑，屆時充電站不會只是簡單的充電站， 來自台灣的拓連科技用新穎的商業模式，讓充電站商機有更多的想像空間。

想像一下，以後旅客入住飯店，會先詢問有沒有電動車充電設備，就跟Wi - Fi是必備條件一樣的自然；又或者，將來年輕人的第一輛車以電動車為首選，也別太意外。每一次科技產業的重大變革都會不知不覺改變生活形態，10年後再回頭看，卻也理所當然。

關鍵是，全球電動車由利基市場走向大眾化，台灣企業除了代工與汽車電子供應鏈，還有什麼樣的商業模式能在國際舞台脫穎而出？

源自台灣的拓連科技（noodoe），旗下電動車充電解決方案，接連取得美國加州地標飯店的充電站訂單、獲得加州參議員公開認同，更是第一家能與美國最先進發電廠對接的台灣企業，說它是電動車充電網黑馬不為過，其商業模式也值得探討。

與電廠對接 拓連是大黑馬

甫結束的2020年CES（國際消費性電子展）展中，電動車是一大亮點，連帶著充電站也吸引目光，根據美國商業諮詢公司Frost & Sullivan預測，2030年單是美歐中日就有1.2億輛電動車在路上跑，40年更將超過6.3億輛，未來5年全世界有350款全新電動車問世，MarketersMEDIA因此估計2025年之前的充電站年複合成長率為14.3%。

「充電站只是機器而已，有點像ATM，真正有價值的是背後的掌控 」，說話的是拓連董事長王景弘，他曾經是宏達電第一任創意長兼行銷長，2013年創立拓連，「我們的團隊以前都是打國際戰，看到第4波IoT（物聯網）革命趨勢，在漸進式奠定能力的過程中，最後聚焦在電動車充電」。

王景弘提到關鍵字——IoT，在拓連的商業模式裡，扮演大腦角色的智慧聯網非常重要。今年的CES展中，拓連宣布取得Open ADR 2.0b的規格認證，這是台灣唯一且第一家拿到認證的廠商，意味著旗下的整體充電解決方案得以與電廠雙向交流。

與電廠之間的對接，會是充電站廠商的勝利方程式之一。為什麼？這要回到拓連商業模式的另一個出發點：駕駛人體驗以及生活形態的改變。

「很多人把充電與加油畫上等號，其實不然。」王景弘說，以電動車盛行的美國加州為例，以前開傳統汽車，每週下班後要先加油再回家，但是開電動車後不必這麼麻煩，回到家插頭插下去就開始充電。「很像智慧型手機，不管剩多少電，反正晚上睡前會充電，隔天100%電力出門就對了」。

如同消費者總不時擔心智慧型手機電力耗盡，電動車駕駛人亦同，會有害怕開到半路沒電的「距離焦慮」。當生活形態因為電動車而改變，將來的駕駛人入住飯店會考慮夜晚順便充電，或者是品嘗一客美味的牛排、逛街購物之際，也順便充個電。

財訊雙週刊

(中時電子報)