台灣的總統大選，受到國際媒體高度重視，蔡英文以史上最高票連任，民進黨二度完全執政，這代表了什麼訊息？最新一期的《財訊》雙週刊對於選後的台灣新局有完整的解析。

各國選舉觀察團紛紛來台，最受矚目的是美國哈德遜智庫（Hudson Institute）。《財訊》獨家專訪該智庫的台灣選舉觀察團團長羅伯．斯伯汀（Robert Spalding）。斯伯汀中文流利，西裝上戴著美國、中華民國國旗並列的徽章，象徵兩國的友誼，很具有親和力。

《財訊》報導指出，走保守派路線的哈德遜智庫，是最近兩年美中對抗趨勢的重要發聲筒，不管是演講或研究內容，都成為美中關係定調的重要指標。例如2018年11月，哈德遜智庫邀請美國副總統彭斯（Mike Pence）發表演講，他指控中共干預美國內政，並以不公平手段獲得美國經濟利益。彭斯這場演講被視為英國首相邱吉爾1946年「鐵幕演說」以來最重要的反共演講。

接下來在隔年的2019年10月，美國國務卿蓬佩奧又來到哈德遜演講，他明確指出，中共不等於中國，中共不能代表中國人民；美國已經意識到，中共對於美國及其價值觀懷有敵意，美國將迎接來自中共的挑戰。曾經任職美國駐北京武官，斯伯汀直到2016年才第一次來台灣，之後密集到訪六次，「我很喜歡這裡，就像我的第二個家」。

對於台灣選舉，他開心地說：「我很榮幸直接觀察台灣的民主，結果如我所希望。」國際媒體都解讀，這次台灣的選舉結果是選擇了親美路線；但另一方面，許多民眾也希望台灣能在美中之間取得平衡，是否做得到呢？「不，我不認為」斯伯汀回答得乾脆，他說美國政府意識到中共的威脅，2017年才剛開始改變，「美國和中共的關係會愈來愈遠，未來還有更多、更多、更多、更多的政策會出來」（他一連強調了四次更多），「我不認為台灣能站在中間，不是右邊就是左邊」。

斯伯汀派駐中國多年，又深入研究國安戰略，他知道，中國正採用隱形武器來攻擊美國。過去30年，中共利用美國的投資來壯大自己的經濟實力，竊取技術予以仿冒，加上經濟滲透，進入美國政壇高層、智庫、大學、研究機構、科技公司，影響其決策。包括孔子學院、千人計畫，還有一帶一路，都是以文化或商業目的來掩護軍事布局。經過大量的調查，斯伯汀發表新書《隱形戰》，揭露中國如何在美國精英沉睡時悄悄奪取世界霸權，而中共一直有野心能在2049年建國百年能夠雄霸世界，西方國家卻遲遲不能洞察。

《財訊》報導指出，斯伯汀的預言「美國和中國會愈來愈遠，台灣只能選邊站」，還有哪些後續的效應，值得密切關注。

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(中時電子報)