周星馳執導的多部電影，上映後票房皆開出紅盤，甚至成為許多人心目中難以取代的經典，其中劇中許多角色也跟著爆紅，而這些角色都有共同點，除了都是女演員之外，在電影中的角色都刻意被「醜化」，像是眾所皆知的莫文蔚、苑瓊丹，不過在《功夫》露出一大片牙齦的「齙牙珍」陳凱師，鮮少人知道現實中她不僅外貌出眾，甚至還神似王祖賢。

莫文蔚在電影《食神》扮演「雞姐」被徹底醜化。（圖／中時資料照、微博）

周星馳執導多部電影中，1996年出品的電影《食神》，因為無厘頭的劇情與台詞，榮登許多人心目中最經典的作品，不過為此部電影畫龍點睛的角色，莫過於莫文蔚不計形象扮醜的的「雙刀火雞」，只見她在電影中頂著一顆爆炸頭及一口暴牙，右眉更有條長長刀疤，模樣看起來相當怵目驚心，不過卻在劇中協助周星馳創造出彈性極佳的「爆漿瀨尿牛丸」，還在電影中高歌一段《情和義》，成為該部電影最為人津津樂道的片段，也讓莫文蔚當年獲提名金馬獎、金像獎最佳女主角，演技備受肯定。

苑瓊丹在《唐伯虎點秋香》也逃不過被醜化。（圖／微博）

另外一部《唐伯虎點秋香》，說到扮醜莫過於苑瓊丹在劇中扮演的「石榴姐」，她在劇中除了被妝扮成大暴牙、香腸嘴，還被畫上浮誇妝容，不計形象的扮醜搞笑，讓她扮演丑角就此深植人心，這也讓外界好奇她下戲後的「真面目」，但事實上不僅一點都不醜，年輕時更是外貌出眾，只不過從亞視藝員培訓班出身的她，扮演美女角色始終無法成名，直到改變戲路扮演「丑角」，才初嚐走紅滋味，另外她在《大內密探靈靈狗》、《七品芝麻官》的戲份，也都讓影迷印象深刻。

陳凱師在電影《功夫》扮演女丑「齙牙珍」，私下真面目曝光讓網友驚艷。（圖／微博）

由周星馳2004年自編自導自演的電影《功夫》，上映後不僅票房開出紅盤，更奪下金像獎、金馬獎多獎項，劇中各大角色風格鮮明，也讓粉絲留下身刻印象，期中在片中飾演「齙牙珍」的女丑角陳凱師，雖然只是配角戲分並不多，但在劇中扮醜並露出大片牙齦和暴牙，加上誇張的詮釋風格，鏡頭不多仍讓人印象深刻，但在劇中遭「醜化」，因此也讓人好奇他的真面目究竟為何？近日就有大陸網友瘋傳陳凱師的照片，只見她有著出眾外貌，加上散發出空靈氣質，更被許多人譽為王祖賢及郭碧婷的綜合體，但可惜的是她演完齙牙珍後就步入婚姻，更育有一個可愛的孩子，未來想在螢光幕看到她似乎不是那麼容易。

(中時電子報)