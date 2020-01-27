新北市立委第7選區，國民黨派出柯志恩挑戰民進黨立委羅致政，最終羅以82764票（柯獲70659票） 順利連任。柯形象清新、學經歷豐富且立場貼近年輕人，備受各界愛戴，落選也讓許多人惋惜不已，直呼「最大遺珠」。柯在臉書發表卸任感言，表示將暫別台灣，卻宣告：「請放心，柯志恩不是買單程機票，年後不久就回台灣，再見了！祝福大家新春如意！」

柯志恩在臉書發表《關燈．搭機．再見了！》全文如下：

以前工作不知往返多少次機場，但今晚格外『傷感』，不是遠離家人而傷感，而是暫時離別我的同仁以及所有愛我、挺我的支持者，還有過去八個月讓我魂牽夢繫的『板橋人』。

關上立委辦公室，今天離開也代表從第九屆立委卸任了！這間辦公室令人依依不捨，因為過去四年的質詢稿、法案、預算…幾乎都在此和助理一起討論，這是我最懷念的工作園地，多少寒暑晨昏，換來眾人對柯志恩問政的肯定，也帶給我滿滿的成就感，還有四年來在此和助理一起努力的點點滴滴……

這幾天很多支持者告訴我：選後迄今仍無法走出來。我要誠摯的告訴所有支持柯志恩的粉絲及朋友們：向前看、向前行！遠方還有更重要的任務、更美好的目標值得我們共同奮鬥與追尋！感謝大家都沒離開，還是願意與我結伴同行，最真摯的情感勝過一切輸贏，不是嗎？

請大家不要替我憂傷或惋惜，尤其板橋鄉親給予志恩的疼愛與相挺，八個月的經營能得到七萬多張選票，這份成績已經非常感恩了！我十分珍惜每一張選票的期許，未來一定會以不同方式回報鄉親，相信不久將來大家都能看到志恩走訪板橋的身影，感謝上天的安排讓柯志恩和板橋結緣的機會，相信這份情誼絕不因選後而結束，而是隨著歲月累積更為長遠而深厚！

以後大家路過青島二館，樓上燈光也許依舊明亮，但辦公室的人兒已暫別。請放心，柯志恩不是買單程機票，年後不久就回台灣，再見了！祝福大家新春如意！

(中時電子報)