高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜，以260萬票之差敗給力拚連任的總統蔡英文，讓「韓粉」大受打擊、難以接受。挺韓社團「韓家軍 市政宣揚」貼出公告，表示選完他們依舊是韓的依靠，徵求審人組、審文組、新聞組成員，無社團經驗可，「韓家軍一直都在，只等那信號一響」。

臉書社團「韓家軍 市政宣揚」發文，寫道：「各位好朋友們，選完我們依然給韓總依靠，也就非常需要您的一臂之力！如果，您對韓市長仍然不離不棄；如果，您願意犧牲個人休閒時間，社團真的需要您的一己之力。」

發文者更指出：「誠徵——多名美編（簡單的圖，需要速度）、審人組、新聞組、審文組。以上，依多日觀察後，管理員分配適合的組別。有興趣且能長時間上線的好朋友們，請私訊管理員。」

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛留言：「一直都在一直都在」、「雖然幫不上忙，但支持你們不離開」、「真的要走出去，跟那些黑韓的人糾正訊息而不要謾罵，這樣風向才能帶回來」、「讚啦！就是要組織起來團結才有力量」、「唯－支持韓國瑜市長，沒離開」。

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍 市政宣揚」)

(中時電子報)