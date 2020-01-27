如果讓你回到過去，你會想做什麼事？美國30歲年輕富翁史蒂芬（Graham Stephan）表示，如果可以時光倒流、回到以前做任何事情，他會在滿18歲那天去申辦信用卡。

CNBC報導，以製作YouTube影片和投資房地產致富的史蒂芬，26歲時身價就超過100萬美元，目前靠著多種收入，每個月約可賺進22萬美元。

儘管史蒂芬已是人人稱羨的大富翁，但仍有一件事情令他相當後悔，就是沒有在18歲時去申請信用卡。他說，20歲時想買下人生第一間房，「儘管我的存款和收入都足夠，但沒有銀行願意貸款給我，因為我的信用紀錄為零。」

報導指出，「信用紀錄」是銀行評估還款能力的重要指標，信用紀錄良好也能獲得較好的利率。雖然他的存款足夠買下3套房產，但信用卡這項因素限制了他投資更多房地產。

史蒂芬在21歲獲得人生第一張信用卡，如今他手中有12張信用卡和6棟房產，每個月租金收入達到1萬5千美元；扣除貸款、房屋稅和保險等支出後，每個月租金約淨賺5千美元。

(中時電子報)