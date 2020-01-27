二維碼的誕生可追溯至1994年，由日本人原昌宏發明，而他最初發明靈感是來自圍棋，而用途純然是在工業使用，用來取代只能容納20個字元資訊條碼，二維碼可收錄高達7000字元的資訊。

原昌宏是豐田公司負責管理汽車零件的，他發現一個零組件可能要掃描數十個條碼才能辨識，覺得太麻煩，因為他愛下圍棋，才想到用圍棋的概念發明二維碼，格子狀二維碼比長條型條碼可以容納更多資訊。他發明之後，並沒有想要申請專利，因此他也未從二維碼取得任何財富，他更沒想到二維碼最後在行動支付上，發揮了更大的用途。

推廣二維碼最大的功臣，應該是大陸的微信通訊軟體：

2011年12月份，微信3.5版本開始支持掃一掃二維碼添加好友，加好友更快捷。

2012年8月份，微信公眾平台關注公眾號支持掃二維碼。

2013年8月份，微信5.0版本掃一掃功能上線，可用掃條形碼、圖書和CD封面，街景翻譯等，微信支付上線後支持掃二維碼一鍵支付。

2014年9月份，微信5.4版本支持查看圖片中二維碼，用戶通過二維碼面對面收款，刷卡支付上線，刷卡會生成一個動態的二維碼和條形碼，店員掃碼完成收銀。

2016年9月份，微信支付推出「微信買單」功能，商店無需開發，一分鐘完成簽約並下載收款二維碼。

2017年12月，微信支付綁卡用戶超8億。

有微信打頭陣，後來發展出來的行動支付，除了透過NFC近場通訊支付之外(如Android Pay)，二維碼因為不需要配置接收裝置，只需要一張二維碼圖卡，成了最普及行動支付工具。

(中時電子報)