茫茫書海，讓你始終不知道應該從何下手，來增進自己的實力，增廣見聞嗎？今年過年年假長達七天，是跨年後另一個不錯的機會來設立年度目標，並且好好利用時間來閱讀長知識。以下整理Readmoo讀墨電子書平台為推薦給大家的新年成長書單，農曆年一起讀書，成為更好的自己吧！

Readmoo 讀墨電子書新年推薦書單的書封。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

＊Readmoo 讀墨電子書新年推薦書單

《地海》

推薦語：「奇幻」以外來文類為基礎，混雜著大量西方歷史、神話與民間傳說，這些元素經年累月由世界各地的創作者吸收並再製，幾乎成為大多數讀者認為「奇幻」類型必然該有的模樣；但「地海」系列反其道而行，勒瑰恩技巧高妙到看來不著痕跡地將東方哲思置入其中，不但顯示類型創作不必然遵守同樣標準、敘事手法仍有無限可能，也親身示範如何將對生命的思索與世界的觀察溶進富含娛樂性質的故事情節當中，並且在描述這些情節時同時顧及文字使用的美感與推進節奏。

《拚教養》

推薦語：本書一字一句都深深敲進焦慮家長心裡，所做的一切努力，都只為了讓孩子不再重蹈填鴨教育的摧殘，但每一次選擇背後，卻又是無止盡的不確定。這本書正是家長需要的一帖安神藥方。每一位焦慮的家長，都會看到自己其實並不孤單，也看到了一樣的教育體制下，因為不同環境所塑造出截然不同的教育選擇。選擇沒有對錯，面對異質的社會，我們需要的是同理，而這本書，就是同理的起點。雖然是一本社會學田野調查報告，我們卻也在書裡讀到了自我療鬱與自我接納。我們都可以在書裡看到自己的影子，與孩子的影子，我們其實沒那麼不同。

《風險之書》

推薦語：風險是我們做決定時重要的判斷根據，我們不想要損失，卻又想獲利，如何從中取捨，就依賴直覺與膽子。風險（risk）這個字，在義大利文是膽敢（risicare）的意思，恰恰表明了古人如何面對風險。本書並沒有教你如何躲避像2008年金融海嘯那種百年一次的衝擊，作者想提的是千萬別忘記風險，無論什麼情況，千萬記得風險永遠長伴左右，尤其當你以為風險轉嫁了，魔鬼就在那個時刻出來等你跌倒。

《精神疾病製造商》

推薦語：無力感使我們生病。

《精神疾病製造商》一書挑戰並撼動醫界主流典範：勞動者異化才是當代人們好發心理疾病的主因。作者沿襲馬克思對資本主義的批判，工作帶給我們的心理成就，建立在過長的工時與被迫的勞動之上。階級被化約為個人，生活條件被化約為體質或遺傳，若我們欣然接受這項說詞，將使資本家臉上的笑意刻得更深。

弗格森強調，奪回掌控權勢在必行。不只是除去污名，必須透過更進一步的抗爭與政治參與，才有可能擺脫挫敗與絕望感帶來的自我傷害。「為了不再需要此類服務的世界奮鬥」，生而為人的價值才可能有更多可能。

《孤獨的風度》

推薦語：亂世時為求內心安定，人們重拾老莊細讀，但歷史上也曾有過魏晉這樣荒唐卻真切的時代，那時的人們那一個個癲啊狂啊做自己，真是不亦樂乎，但你以為他們真的樂嗎？那心中的苦啊悶啊說不出，才是最真實的人性；有因為好朋友喜歡聽驢叫，帶著一票人到故友墳前專門學驢叫的、有臨死前回憶青春年少，一曲廣陵散震驚四座的、也有酒鬼癡迷酒精卻了然於心的那股透，這些人，若要說他們有何共同之處，我會說那就是：自由。

奔放熾熱的靈魂在那樣的歲月燃燒著，因為他們夠勇敢、夠堅定，終將把無聊的人生過得夠有趣，把卑微的人生活得夠驕傲，他們跳脫了道德模範高高在上的偶像範本，活成了鮮明的、值得尊敬卻無法複製的生命個體。啊！那樣的時代，無比光輝燦爛。

《食與時》

推薦語：在飲食類作品寫作中，《食與時》一書的切入點十分特別。當今的同類型作品，有的以爬梳特定史地文化變遷和交流影響為題，有的發掘美食背後的名人軼事，有的探索風味與烹調背後的科學原理。而《食與時》關注的，是料理中極重要卻時常被遺忘的重要元素：「時間」。

從飼育、烹煮到進食，時間的影響無所不在，然而因為它看不見，很少被拉出來獨立思量。而作者以七個時間維度：秒、分、時、日、週、月、年，帶我們看見食物與時間互相幫襯影響的各種知識。

燉菜放一天會更美味？陳年乳酪會呼吸？陳釀到底是怎麼回事？陳年、熟成、初榨這些提示美味的名詞，在現代似乎只剩行銷術語的意義？藉著《食與時》一書，我們得以一窺在生活中早已被忽略的、真正由時間淬煉出的味道。

《死了一個娛樂女記者之後》

推薦語：如同聳動的書名，《死了一個娛樂女記者之後》從一個為求報導而涉入性愛毒趴慘死的女記者開始。雖然書中揭露許多娛樂圈光鮮亮麗背後的潛規則與黑暗面，然而最能捉住讀者眼球的卻是其中對新聞媒體生態的描寫，看不見的新聞背後可能比新聞本身更值得玩味。

為什麼我們看到的是這些新聞，而不是其他？記者線報從何而來？我們看到的是真相嗎？哪種版本的真相？被消失的報導？當記者出了事，媒體會為自家員工發聲嗎？還有多少同業的相互競爭、角力、陷害......

雖然故事尚未影像化，卻能感受滿滿的戲劇張力，也許你會想起《我們與惡的距離》那些追逐家屬的媒體、宋喬安處理新聞的強勢與掙扎，亦或是多年前韓劇《皮諾丘》裡含冤的主角父親以及那群堅持守護真相初生之犢不畏虎的年輕記者......

《我與貍奴不出門》

推薦語：這是一本從容的書。黃麗群的文字一向讓人捨不得太快讀過，而是需要細細品味。

喜歡她用精準的文字描述現實，譬如「看起來不特別糟也不特別好，不特別糟的原因是養得起自己，不特別好的原因是對如何安頓自己這件事毫無頭緒。」也喜歡她描述起人情的清麗和輕靈，譬如愛和喜歡的區別，不是階層與程度高低，而是分屬不同定義。春夏秋冬，衣櫥裡永遠白的襯衫，那是喜歡；人類內心原始的永動機，那也是喜歡，「好好保養的話，應該能一直飛。」如此浪漫地說明這些偏執的無法解釋，她在書裡用文字，替生活編織起犀利而瑰麗的夢，捕獲我們不知該如何安放的情緒，穩妥地收進時間的縫隙，在未來想起的時候，成為最牢靠的記憶。

《離開時，以我喜歡的樣子》

推薦語：本書將樹木希林在各種媒體的訪問片段，整理為120則人生語錄。雖說是人生語錄，但完全不是什麼大道理，而是她充滿個人風格的人生體會，她也不認為自己體會的必然是對，卻也因為如此，讀來更耐人尋味。

她明朗豁達，也經常特立獨行，卻不以叛逆姿態或智者形象示人，只是自自然然地，把自己活成一片風景，讓人讚嘆不已，心嚮往之。但，若你說因此得到救贖？老太太是這麼說的：「這已經是依存症了啊，拜託自己想想吧。」

《我如何真確理解世界》

推薦語：《真確》中提出許多扭轉直覺偏誤的見解，讓讀者能夠客觀看待事實，而本書則是作者漢斯．羅斯林，在逝世前堅持寫下的人生自述。

他的父親在咖啡研磨廠上班，每天都會藉由咖啡裝袋前，經強力磁鐵吸附、篩檢出的金屬物體，向年幼的漢斯敘述背後的故事。來自不同國家的硬幣，就能展開一幅世界地圖，從殖民主義到產業鍊，他對世界的初識，建構在父親的敘述中，也培養他渴望了解世界的好奇心。

儘管出身低薪階級，他的成長過程裡，卻從不困窘，更從父母身上承襲了強烈分明的價值觀。「他們是否相信上帝，並不重要，重點是他們如何對待其他人。」是這樣溫柔而強悍的價值觀，建立他不同於常人的思維模式。

這是一本平凡人的自傳，沒有待人處事的大道理，有的是他非洲行醫的冒險經歷、每一次的自我反思、和足以改變現狀的實際行動，是因為他的平凡，更顯得偉大。

《香港第一課》

推薦語：「這是民主的重量，也是自由的滋味。」蔡英文日前以史上最高票連任總統，有不少人都認為香港的反送中議題推了一把。

無論是「今日香港，明日台灣」，又或是「今日台灣，明日香港」，香港與台灣，是相似卻又相異的，而本書正如書名，是了解香港的第一步。催淚彈煙霧瀰漫的背後，1997年回歸的這座城市裡，身份認同、制度與未來走向，始終值得我們細讀。

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(中時電子報)