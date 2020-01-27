90年代可說是華語樂壇最巔峰時期，除了唱片銷量最高可達百萬張，也出了一票天王天后級歌手，像是：周杰倫、蔡依林、五月天等，不過盜版猖獗加上聽音樂習慣改變，導致唱片銷量每況愈下，因此許多歌手發片不再像以往般頻繁，並選擇朝其他領域發展，不過有的則是健康因素或負面新聞纏身，在歌壇銷聲跡多年，不過這些在90年代佔有一昔之地的當紅歌手，不約而同在2019年底再次發「聲」，勾起許多樂迷回憶，紛紛敲碗期盼她們回歸樂壇。

林曉培以一首《煩》走紅歌壇，更勇奪金曲獎最佳新人。（圖／中時資料照）

林曉培於1998年發行首張專輯《Shino林曉培》，憑著主打歌《煩》一炮而紅，此外《她的眼淚》、《又不是非要你的愛》、《手太小》、《心動》等抒情歌，至今仍讓歌迷朗朗上口，不過2007年酒駕肇事撞死護士，演藝事業頓時跌入谷底，2008年重新復出後，便轉往電影及音樂劇發展，看似有機會東山再起的她，2012年卻遭居酒屋老闆控訴虐狗，身心俱疲的她在臉書淚訴：「給我一個理由活下去」，即便負面新聞纏身，仍不減她對音樂之路的堅持，事隔6年在去年8月發行單曲《交易》，10月更在北中南進行小型巡演，三場演唱會皆創下完售佳績，也為復出歌壇之路打了強心針，她也演唱歷年膾炙人口歌曲回報滿場歌迷，過程中更是多次哽咽，感謝歌迷多年來不離不棄，也讓歌迷敲碗能早日唱進台北小巨蛋。

蕭亞軒預計2020復出歌壇，還將展開最新巡演。（圖／中時資料照）

「亞洲時尚舞后」蕭亞軒，1999年推出首張個人國語專輯就爆紅，像是《最熟悉的陌生人》、《薔薇》、《愛的主打歌》，至今仍是排行榜上的暢銷金曲，原先歌唱事業一帆風順的她，2018年時因為籌備新專輯求好心切壓力過大，導致其身體狀況不佳，由於健康狀況始終未好轉，導致巡迴演唱會、商演及新專輯皆無限期延後，過程中更多次在精神狀況不佳時開直播，讓粉絲可說是相當擔憂，不過就在去年底出道20週年前夕，蕭亞軒不僅在社群網站PO照宣布回歸歌壇，新歌《當你和心跳一起出現》MV更是和男友黃皓共同演出，讓粉絲可說是驚喜連連，不過蕭亞軒也宣布這張專輯可能是最後一張「全專輯」，不過並非要退出歌壇，而是將改採單曲發行，至於睽違11年的大型演唱會，也有望在明年啟動，

蘇慧倫2019年底推出最新單曲，立刻引起歌迷討論。(圖/中時資料照)

「玉女掌門人」蘇慧倫，1996年起憑著「變身三部曲」：《Lemon Tree》、《鴨子》、《傻瓜》三張專輯，讓她站穩華語樂壇天后地位，2001年推出《戀戀真言》時，因為回歸音樂本質非跟隨市場走向，銷量並未如預期般好，而她也在此刻將演藝重心轉向戲劇發展，2014年與「滑板教父」孫益民登記結婚後，逐漸淡出歌壇將重心放在家庭上，正當歌迷敲碗何時復出歌壇時，她先在2018年參與犀利趴9演唱會演出試水溫，演唱《追的過一切》、《黃色月亮》等經典歌曲，再度喚起歌迷回憶，去年底不僅釋出最新單曲《為你變成他》，更參與台北市跨年演唱會時，原先還擔憂不被年輕歌迷認識，自嘲是當晚「唯一長輩」，卻創下當晚收視冠軍，證明一切擔憂都是多慮，不過更令歌迷驚豔的是她雖已經49歲，但幾乎不見在臉上留下痕跡，被網友大讚：「美到快昇天」。

(中時電子報)