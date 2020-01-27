買房可能是大部分的人一生最大的一筆支出，在目前房價在高檔，且有房地合一稅的因素影響下，買到一棟能增值又讓你賺到錢的房子不容易，但最起碼也能保值，讓自己一生心血不致損失，以下是房市專家給購屋者，挑選保值好宅的要件：

1.建商名聲 ：品牌形象與口碑好的建商，最能吸引消費者目光，因此物件不易貶值。

2.社區知名度：買屋就是買鄰，管理良好，地段佳的社區，規畫完善的社區，永遠是有人要的。

3.格局好：格局還是方正為佳，太長、太寬都對未來的裝潢會有困擾。若是格局有缺角、斜角，縱使不相信風水的人也很傷腦筋。

4.露台戶：通常位於二樓或頂樓，目前法規不列入住戶的權狀，但如果僅露台僅能供該住戶進出，必定是很搶手。

5.景觀戶：景觀戶永遠是市場上的熱銷商品，唯一要注意的是未來景觀是否會改變或被遮蔽，這有時是較難預防的。

6.邊間、三面採光：這樣的房子採光與通風一定較佳，對居住的人健康有益。但若是信風水的人，這類房子會有較多沖、煞，這是無法兩全其美的。

7.房屋座落的路名、門牌號碼：有些路名就人們心目中就是高貴的表徵，門牌號碼國人忌4愛8，這一點要注意。

8.棟距大、高樓層：這樣的房子視野佳，不易受干擾的優點，容易受買家青睞。

9.車位：車位很奇妙，可能是優點，也可能是缺點。車位有機械及平面坡道，雖然平面坡道較佳，但所佔坪數可從8坪到12坪，是一筆不低開銷，但機械的也會有未來保養的費用支出。

10.地段、地段、地段：這是房產專家最常提的重點，但為什麼會放在最後才提，因為若不是投資客，而以自住為主，地段好的定義就是適合你的生活、家庭。因此地段雖然重要，但也不要太執著於此。

(中時電子報)