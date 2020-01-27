總是覺得沒有時間讀書，讓自己更上一層樓嗎？農曆年假長達七天，不就是絕佳的好時機嗎？如果你曾經經理選書困難，不妨參考以下樂天Kobo電子書平台推薦給大家的新年成長書單，農曆年一起成長吧！

＊樂天Kobo推薦書單

樂天Kobo於1/16~1/31期間獨家首賣《會計帝國》，祭出85折優惠。如果你想知道，會計師事務所如何深深影響我們的工作，甚至從管理、投資、治理角度來看，你一定不能錯過！

《會計帝國》書封。(樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真)

樂天Kobo推薦10本新年書單。(樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真)

一、 春節連假，除了適合追劇、追電影，樂天Kobo也推薦四本原著小說及漫畫，讓等不及的你，直接沉浸在文字海裡。

《獵魔士：最後的願望》

推薦原因：Netflix上映《獵魔士》同名影集，民眾好評不斷，春節假期更適合搭配原著小說，拋開日常煩惱，徜徉在奇幻世界當中。

華文世界有金庸；英語國家有托爾金；在波蘭，是安傑．薩普科夫斯基。波蘭作家安傑．薩普科夫斯基所著。《獵魔士：最後的願望》是精采的短篇故事集，那個時代，人們還需要獵魔士的保護，這個蒙昧初開、人類繁衍擴張的世界，王國正在興起，城鎮一一建立，惡魔怪物們漸漸被往邊陲驅趕，人們需要劍與魔法，建立一個不再有怪物的安全世界。全書揉合奇幻史詩、理性思辨、冷面幽默，以及中世紀生活的大雜燴，有如複雜的魔咒，令人一旦深入故事便深受吸引，無法自拔。

《小婦人》

推薦原因：經典小說《小婦人》又再度被搬上大螢幕，不如趁此機會再度重溫經典作品！

無論身處任何時代，女性最大的考驗，一直都是「該如何找到自己、定位自己」。在《小婦人》中你可以從個性相異其趣的馬區家四姐妹，看見他們如何在各自不同的人生，分別完成自我定義與自我實現。

《彼岸之嫁》

推薦原因：原著小說將被改編為影集於Netflix上映，你可以直接從原著小說一窺究竟，繁複詭譎的情節，絕對讓你一翻開就沉浸在驚悚有趣的故事當中。

《彼岸之嫁》重現十九世紀馬六甲華人移民社會的生活場景，融入華人的喪葬習俗與鬼怪傳說，並將「冥婚」這個乍聽之下令人感到恐懼的概念用文學的手法呈現，衍生為追求愛情自主的故事，加深小說打動人心的層面。而不斷出現的懸疑情節，更牢牢抓住讀者的心，緊緊跟隨女主角在內心世界與亡者世界穿行。

《鬼滅之刃》

推薦原因：隨著2019動畫開播，《鬼滅之刃》在全球人氣大爆發。

舞台是日本的大正時代，名叫竈門炭治郎的平凡農村少年，靠著賣炭來維持一家的生計。某天他下山去賣炭，回家時天色已暗，好心的三郎爺爺變留他住了一晚。隔天他回到家卻發現家人全都遭到殘殺，只剩禰豆子身體還有餘溫，然而她似乎變得跟平常不太一樣？為了尋求拯救妹妹的方法，炭治郎踏上了斬鬼的冒險旅程。

二、2020新年度規劃系列推薦初即

在每年的開始，總是充滿願景於期望，樂天Kobo推薦三本書，幫助你學習成功人士的故事，在新的一年也有好的規劃！讓你可以從時間管理著手，找到適合自己的系統化方法；第二，學會新手理財，積極創造被動收入；最後可以向阿德勒學習，找到你工作的意義，感受到人生的價值！

《時間都到哪裡去了？》

關於如何使用時間，學校從來沒有一堂正規課程。其實，每個人都是在試誤中學習、修正，但現在，你有一套「最適合自己」的系統化方法可以選擇。

《打造富腦袋！從零累積被動收入》

這是一本新手必看，簡單易懂，不說專業術語的理財書！從節流到開源缺一不可，本書教你如何讓生活品質不打折，零成本就能打造被動收入，輕鬆為自己加薪！

《向阿德勒學習：為活得更好而工作》

工作是維生的重大前提，但，總以產值衡量自己的價值，是否與你所追求的美好人生背道而馳了呢？

人類的確須要透過工作才能獲得收穫，否則便無法維生，是否意味著，打從一開始我們就沒有選擇的餘地，因為這個世界根本就沒有不工作也能繼續生活的道理。

但當永無止盡的瑣碎庶務一點點侵蝕最初的雄心壯志時，你是否曾經懷疑付出的疲憊與勞碌，為的究竟是什麼？"

三、春節應景書單

春節假期，返鄉拜年之餘，如何面對親戚家人的必問問題？過年吃飽飽睡飽飽，學習經典菜，讓菜色多變化，不擔心年菜剩菜怎麼辦；若是過年懶得下廚，簡單利用超夯氣炸鍋，餐餐變出新花樣。

《有些話，這樣聽那樣說，更好》

我們無法控制別人說什麼，但是可以決定自己怎麼聽。本書羅列17個原則，讓你聽出背後的需求與利益，找到不陷入負循環的回話策略。面對親子、夫妻、辦公室的暴走衝突，再也不會被情緒綁架！

《聖凱師經典菜》

所謂「經典菜」，不是餐廳大廚的手路菜，而是每個人心中都有的必吃菜單，聖凱師嚴選50道非吃不可的經典菜，包括了回憶、友情和不可錯過的美味，在地X異國X便當菜X省時壓力鍋X朋友私房菜，一次全包！

《少油．超美味，氣炸鍋料理》

免解凍．免顧爐．無油煙．省時省力。征服廚房的超狂小家電──氣炸鍋的神奇魅力。一個按鍵，做出100道油量少、熱量低，口感酥脆的好吃料理，讓你每天變出新花樣，家常菜色、餐廳級料理，新手、大廚都適用。

＊樂天Kobo推薦書單與新年期間優惠

針對農曆前期間，樂天Kobo回饋讀者，在農曆春節期間1月23日到1月29日，限時七天推出全站單筆消費滿2020元，就送樂天點數888點喔！書蟲們一定要把握機會吧！無論是推薦書單還是獨賣書單，或是你心中期待擁有已久的好書，新年內快到樂天Kobo選購，運用電子書閱讀器一點都無負擔。

(中時電子報)