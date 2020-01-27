春節期間，你總是要跟家人一起全台走透透拜年，聯繫感情嗎？出遊拜年可說是應景又溫馨，但是如果總是卡在車陣中，就很累人了。這時無論是辛苦的駕駛，還是車上的家人好友們，都需要來點美好的音樂(或是美食？)提提神！如果你是KKBOX或是Apple Music用戶，不如來看看新年期間兩大平台推薦了那些音樂邀你共賞！

KKBOX推薦塞車歌單

KKBOX 如今已可支援Apple CarPlay 與 Android Auto 雙平台，也為Android 版本用戶推出「車用模式」。除了開發便於開車時使用的車用模式外，KKBOX也推薦了四大歌單。根據KKBOX音樂大數據觀察，最受歡迎的開車必聽歌單為「聽著舒服旋律，擁抱自然吧！及「兜風必備輕電音精選」。

KKBOX 內容編輯部主編蔡琬晴指出：「每年在遇到連假或過年的時候，跟開車及旅行有關的歌單點擊就會比平常更高，其實開車時要聽什麼歌也很重要，通常一開始上路大家精神奕奕，可以先播放一些旋律輕快的歌曲、排行榜或電視電影歌曲，將歌單作為車上聊天話題，聽歌的同時打破彼此的隔閡與距離。遇到長時間塞車或想打瞌睡時，超洗腦的K歌或嘻哈、舞曲等嗨歌是絕佳選擇。另外，春遊與家人長輩同行時，別忘了當個體貼的好旅伴，懷舊歌單準備好，漫漫長途沒煩惱。」

Apple Music邀群星推出獨家新年歌單。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

Apple Music邀群星推出獨家新年歌單

今年Apple Music 的音樂賀歲活動大有看頭，周興哲、楊紫瓊、ØZI、周湯豪、Jax Jones、ZHU 等多位華語樂壇之星和世界各地的華裔藝人，每日輪番登場，為新年帶氣氛，更送上新年福袋—獨家新年歌單，還有珍藏心底的新年回憶——讓你的新年「樂」情滿滿。還有更多精彩，過去一年的必聽好歌與即將叱詫樂壇的潛力之聲，都幫你盤點好了。現在新用戶都可享三個月免費試用。

想來點過年氣氛濃厚的歌單，還是要提神醒腦的，KKBOX以及Apple Music當中都不缺。快打開你的手機與家人共享美好的樂聲吧！

(中時電子報)