除夕夜晚間年夜飯是不是今年也吃得飽飽很豐盛呢？為了迎接這次春節連假，不少人都從小年夜開始訂餐廳訂到初五，打算和親友團聚吃個飽飽，但是大吃大喝過後，千萬也別忘記起來動一動，家裡附近的公園就是個好選擇，《中時電子報》邀請到有瑜珈專業的演員雙木爵，來為大家示範如何利用公園健身。

現在公園裡都有附設不少的運動設施，如單槓等器材，通常器材區的地板也是適合運動的地方，就讓雙木爵來教大家三個簡單的動作。

瑜珈當中的牛面式，這個動作對常腰酸背痛的人相當有效。（圖／記者李家穎攝）

一、站姿

雙手向上伸展（不是單純舉手，而是指尖用力把自己往上提）停留30秒，舒緩（反向）動作則是抱住自己。再雙手扭轉，背後互握轉到底停留30秒，左右輪流。

二、坐姿：利用「牛面式」向上伸展、前彎、扭轉

正面向上伸展（30秒）、前彎（30秒）、抱住自己（左右輪流各一次），接著身體朝右側向上伸展（30秒），右斜前彎（30秒）、抱住自己，最後身體朝左側向上伸展（30秒）、左斜前彎（30秒）、抱住自己。

其中向上伸展的目的在於向上擴充腹部空間，促使腹部臟器運作，幫助消化；前彎的目的在於向下壓縮腹部空間，刺激腸胃蠕動。

透過牛面式的交叉換腳與身體旋轉，達到不同的運動效果。（圖／記者李家穎攝）

牛面式右、左旋轉，扭轉到底停留30秒。其中要特別注意扭轉時的三個施力點，前面的手用力頂住大腿，後面的手撐在地板上以便把背打直，朝向後方的肩膀用裡向後轉動。對腹部臟器而言，扭轉猶如強力按摩，能增加腸胃蠕動，但要特別注意一定要慢慢做，直到有排氣現象（打哈欠、打嗝、放屁）為止。牛面式動作不僅能幫助消化，更有助於睡眠，因此飯後一小時或睡前都可以做做看。

三、深蹲

深蹲時先將髖關節往後推，臀部下移感覺像要坐下，膝蓋隨著臀部下移而彎曲，重心放在腳跟上，背打直，挺胸；要特別注意深蹲的重點在於髖關節主導動作而非膝蓋，才能保護我們的膝蓋。

也可加上重物，如背包或水瓶來增加重量深蹲。（圖／記者李家穎攝）

四、鍛鍊胸肌群

也可利用公園的其他設施來做一下伏地挺身，預備姿勢是兩手打直，手掌以肩寬的寬度貼地，肩膀放鬆，背部挺直，屁股下壓，以腳尖支撐保持身體成一條斜向上的直線。接著手肘彎曲，上半身直直往下，使胸部盡量貼近地面再回到原點，過程注意屁股不要往上翹，想像全身是一條以腳尖為支點的直線，全程都保持直直繃緊的直線。做完標準的伏地挺身後我們可以運用公園器材的高低差來製造出腳尖比手掌高及低的上胸及下胸訓練，但重點一樣在於身體的打直。

可以利用公園的設備，墊高自己來做不同程度的伏地挺身。（圖／記者李家穎攝）

五、鍛鍊背肌群

利用公園單槓引體向上，其實這個動作真的需要有一些肌力基礎才有辦法完整做完，建議沒辦法拉上去的朋友們可以利用較矮的單槓讓我們以雙腳著地的方式適度支撐身體來完成動作，但千萬不要為了拉上去而搖擺身體，這樣很容易造成傷害！訓練時我們可以透過雙手變化來製造不一樣的肌肉刺激，包含正握、反握、正反握、單邊、單手等來刺激我們的背部肌群達到更好的效果。

利用公園都有的單槓就能鍛鍊到背肌，如果無法盪上去的人也可以支撐著撐住就好。（圖／記者李家穎攝）

(中時電子報)