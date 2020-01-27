政治人物經常會發出「祭品文」，不管是為了選舉拉票，或是表達立場，像是王世堅就曾說要跳海，段宜康則說要吞曲棍球，這次總統大選謝龍介也喊出要發雞排，最後改為捐錢做公益。不過，回顧這些祭品文，都兌現了嗎？

台北市議員王世堅，2008年就曾發下豪語，說「藍軍如果在北市立委選舉八仙過海，我就去跳海」，最後在新北三芝淺水灣履行承諾。這次總統大選，有「扶龍王」之稱的王世堅，又下賭注，表示若蔡英文連任就要跳海，強調「說到做到」。如今大選結束，大家也期待王世堅什麼時候要兌現承諾。

2020總統大選，國民黨台南市黨部主委謝龍介看好韓國瑜選情，喊出若韓國瑜沒贏90萬票，就要在北中南各發900份雞排，不過遭疑有賄選疑慮，最後改為捐30萬元做公益。選後，蔡英文連任，謝龍介也在臉書PO出收據，捐出30萬元給3個關懷照顧弱勢的公益團體。

親民黨不分區立委候選人劉宥彤，則不看好韓國瑜，表示若韓拿到640萬票，就要花100萬元請吃雞排。選舉結果出爐，韓國瑜並沒有拿到640萬票，所以劉宥彤也就不用請吃雞排了。

民進黨立委段宜康日前宣布「裸退」，2014年因國民黨立委林滄敏涉及中華民國曲棍球協會弊案，段宜康表示，若查無不法就要當眾吞三顆曲棍球，隔年此案以查無不法結案。網友也提醒段宜康，別忘了曲棍球的承諾。

國民黨立委黃昭順，也曾放話對韓國瑜說，「輸了要跳蓮池潭」，當時韓國瑜還笑說「你自己跳喔！」大選結束後，大批網友也提醒黃昭順跳蓮池潭一事。對此，高雄市議員李雅芬出面緩頰，稱是玩笑話，要大家別為難黃昭順。

(中時電子報)