2020總統大選，韓國瑜妙語如珠、金句齊發，不管是辯論會、面對媒體提問、專訪，不少人都期待他會又說出什麼驚人妙語。無論你是不是韓粉，相信一定會有讓你印象深刻的「韓語錄」。

從北農到參選國民黨主席、高雄市長、總統大選，韓國瑜每每公開談話，總會說出讓人印象深刻的句子，以下就列出一些經典韓語錄，讓大家回味一下。

《北農總經理》

˙天地可破、熱情不破。

˙新潮流是真下流，看到好處口水流！

《參選國民黨主席》

˙我生在臺灣、我長在臺灣、我將會死在臺灣、我也會埋在臺灣。

˙國民黨就像便利商店的一個茶葉蛋，消費者不掏錢去買，你國民黨永遠沒有機會。

˙溫良恭儉，再也不讓。

˙能撈就撈、能混就混。

《高雄市長》

˙高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了。

˙禿頭的不怕別人拔毛，我心中大無畏。

˙貨賣得出去，人進得來，高雄發大財。

˙我是賣菜郎，不是小紅帽。

˙莫忘世上苦人多。

˙太監穿西裝，西裝穿得再漂亮，穿Armani的西裝，他還是個太監。

˙為了中華民國，不惜粉身碎骨。

《總統大選》

˙臺灣安全、人民有錢。

˙如果我貪污，一天給我一頓飯就好，我沒資格吃三頓飯。

˙我跟你談大海，你跟我談浴缸。

˙看看我們的空污，中部人的肺都快爆炸了。

˙我的年紀大了，我的來日無多，這代人很快就會凋謝。

˙吃台灣人的肉，喝台灣人的血，貪台灣人的錢。

˙我跟你直球對決，我叫韓國瑜，號稱百年難得一見的政治奇才。

˙我談的是大海，你跟我談的是一個漱口杯的問題跟我的私生活。

˙可憐哪。

˙我前面坐一個女孩子，我就每天看她那個又白又漂亮的小腿，看完以後成績就一落千丈。

(中時電子報)