百萬人氣訂閱的YouTuber「白癡公主」（痴痴）不走網美路線，身為「怪怪美少女」的她，一層又一層的下巴是痴痴的金字招牌，白癡公主笑說：「低頭就有了，可能那一塊肉比較垂吧」，至於她常頂著超狂大胸部入鏡，痴痴也大方說明她的「傲人上圍」之謎。

白癡公主常自黑曬雙下巴，痴痴表示，她沒有刻意去擠、頭往下壓就有雙下巴，白癡公主笑說：「低頭就有了，可能那一塊肉比較垂吧，或者皮比較鬆」，其實白癡公主之前就曾幽默透露，自己全身最肉的地方是下巴，她認為多「這一塊肉」好像很有福氣，粉絲對白癡公主的自黑都習以為常，會說她沒有偶像包袱，痴痴也強調自己不是偶像：「我不在乎醜」。

痴痴曾頂著超狂大胸部入鏡，卻也讓她吃足苦頭。（圖／取材自白癡公主Instagram）

除了招牌雙下巴外，白癡公主自稱是「A減」、「貧乳界女神」，而痴痴會為了製造效果，頂著超狂大胸部入鏡，白癡公主就透露，其實裡頭是塞水餃墊或是穿上假胸部的道具，但背道具卻也讓她吃了不少苦頭，直呼：「背在身上很重，肩膀、腰都很酸」，痴痴還自嘲不適合當大胸部的人。

適逢春節免不了大魚大肉，總是四肢纖細的白癡公主，倒是不擔心變胖，表示她如果肚子餓，宵夜、夜市美食還是會照吃。被問到過年面對長輩的問候攻勢，白癡公主則認為，這些都是關心，而痴痴過年也會包紅包給阿嬤和爸媽，讓長輩收紅包過新年。

(中時電子報)