現在社會開放，不再像過去保守，女星開始敢談「性」話題，尺度漸漸不受限，尤其變人妻、人母後，更是大方談房事，但其實也有不少未婚女星，常語出驚人抖性愛細節，以下就盤點不避諱抖出自己私生活女星。

「性愛教主」雞排妹自爆曾做到睡著。(圖／本報系資料照)

雞排妹

雞排妹（鄭家純）擁有清純童顏和火辣身材，加上說話風格犀利、作風大膽，擄獲不少粉絲的心，近期擔任起「性愛教主」，在主持的《深夜保健室》中，探討各種性愛相關的辛辣話題，她也自爆「有做到睡著的經驗」，還被拗到像大法師，更會用情趣玩具「助性」，尺度超大無極限。

李愛綺自爆會假高潮。(圖／本報系資料照)

李愛綺

金曲歌后李愛綺和美籍老公結婚12年，之前曾在節目自爆，有了孩子後，在時間壓力下，「性」致大減，常以「交功課」心態辦事，認為對方有高潮就好，她可以找時間自己處理，所以有時會假高潮，反正老公也不知情，被問感受的話，敷衍了事即可。

香港跳高女神楊文蔚曝18歲嚐禁果。(圖／翻攝自IG)

楊文蔚

香港跳高女神楊文蔚，和男友穩定交往，之前他在節目中被問初夜，她也羞曝是在18歲發生，「我記得日子好像是2012年10月尾。」同時大讚男友凡事以她為重，體貼又願意付出，錄影時也在旁相伴。

余筱萍過往情史豐富。(圖／本報系資料照)

余筱萍

余天大女兒余曉萍情史豐富，過去她專啃嫩草，談性事也絲毫不避諱，曾自爆在加拿大念書時，試過車震、海灘野外戰，她還曾遭男友拒於門外，理由是：「你來，要『做』好累。」她還笑稱自己「性」趣缺缺時，就會以婦科塞藥為由拒絕。

大島麻衣傳出和3個男人同時交往過。(圖／翻攝自IG)

大島麻衣

前AKB48成員大島麻衣退團後，就以歌手身分持續在演藝圈活動，曾被問到在性方面的表現時，她透露會順著對方的出招隨機應變，加上傳出和3個男人同時交往過，被外界冠上不折不扣的「肉食系女子」。

(中時電子報)