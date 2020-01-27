2019年是台劇爆發年，劇情類型多元，包含靈異驚悚、燒腦推理、愛情偶像、社會寫實、職人劇、原著改編等，其中《我們與惡的距離》著墨在社會寫實和人性環節，《俗女養成記》則是談大齡女性的困境，兩者皆以女性視角探討善惡及家庭事業成就，成為當年最火台劇，年底的《想見你》更延燒到2020年，來看看今年又有那些題材新穎的好劇吧。

想見你堪稱2020年無雷神劇。(圖／本報系資料照)

《想見你》

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的《想見你》，堪稱2020年無雷神劇！雖然看似是單純青春校園劇，不過卻包含穿越、懸疑、雙向時空、愛情等元素，環環相扣的燒腦劇情，讓你絕對不能錯過每一集，因為可能就跟不上劇情發展，上映後叫好叫座，甚至紅到大陸去，而主角群的高顏值和好演技，也讓劇迷讚不絕口，絕對是今年金鐘獎得獎大熱門，如果還沒跟上熱潮的話，不妨趁春節假期一次補齊。

《國際橋牌社》是台灣第一部政治劇。(圖／本報系資料照)

《國際橋牌社》

台灣第一部政治劇《國際橋牌社》，由楊烈、周孝安、安陳妤等主演，背景設在90年代，還原台灣民主化歷程，把中韓斷交、農民運動等重大事件都真實呈現，而劇名也是有巧思，靈感來自台灣現實情勢，「就像在一場牌局中，有時像籌碼，可是又上不了牌桌，偏偏每件國際大事都會牽動台灣。」而本來因為內容過於敏感，一度延遲上架，20號終於在網路平台播出，收視告捷，春節沒地方去的朋友，不妨可以看看這部，可以更清楚了解「自由並非唾手可得」。

《彼岸之嫁》由吳慷仁、黃姵嘉主演。(圖／翻攝自netflixe官方臉書)

《彼岸之嫁》

《彼岸之嫁》由吳慷仁、黃姵嘉主演，改編華裔作家朱洋熹暢銷小說「鬼新娘」，背景設定在1890年代的馬六甲，劇中黃姵嘉為了拯救病危父親答應「冥婚」，想逃避命運的她，卻遇上天庭守衛吳慷仁，兩人互相扶持，成了歡喜冤家，誇越陰陽界的劇情相當特別，將在1月23 Netflix首播。

《覆活》由王子、任容萱主演。(圖／本報系資料照)

《覆活》

由王子、任容萱主演懸疑科幻愛情劇《覆活》，劇本題材十分新穎，男女主角從小因為一個瀕死詛咒，自此命運牽連在一起，就像戲中彼岸涵義，有花就沒有葉，所以男主多活一天，女主的生命就少活一天。這是兩人第一次合作，會擦出什麼火花，備受外界期待。

中視、中天電視電影《愛的詐欺犯》，由柯佳嬿和修杰楷主演。(圖／本報系資料照)

《愛的詐欺犯》

中視、中天電視電影《愛的詐欺犯》，是部全新原創的「都會時事」黑色喜劇，跳脫一般通俗愛情故事，以一種更貼近生活的方式呈現，結合「網路社群交友」及千奇百怪的「網路詐騙」，由柯佳嬿和修杰楷主演，柯佳嬿近期在《想見你》一人分飾兩角，演技大爆發，修杰楷在《天堂的微笑》也表現亮眼，這次他們在劇中不僅要詐騙對方，還要墜入愛河，光看介紹就令人超期待。

《誰是被害者》

《誰是被害者》卡司超強大，找來張孝全、許瑋甯、林心如、王識賢等實力派演員主演。(圖／本報系資料照)

《誰是被害者》光卡司就超強大，找來張孝全、許瑋甯、林⼼如、黃河、鄭人碩、王識賢等實力派演員主演，透過鑑識科學探討人性，改編自天地無限的原著小說，劇本歷時2年才完成，描述一名因亞斯伯格症而不擅與人情感交流的鑑識官方毅任(張孝全飾)，發現了詭異兇殺案的線索，他想靠自己找出真相，並和握有重要線索的記者徐海茵(許瑋甯飾)合作，將在4月30日播出。

(中時電子報)