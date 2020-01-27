歲末年終想要改造家裡的布置和裝潢？但室內設計師提醒，有些設計並非每個人都適合，尤其現代人忙碌，沒有時間可以好好整理家裡，一些設計雖然好看，但容易藏汙納垢，若沒有好好清理，恐累積塵螨影響健康。好房網就列舉了四項設計，建議採用前可以多多衡量。

第一個是開放型廚櫃，因為櫥櫃沒有門片，容易堆積灰塵，玻璃層板清潔前必須把全部東西拿出來，擦拭完再歸位，清潔上是個大工程。

第二個是軌道崁燈，軌道不僅難清潔，還容易聚集灰塵，且立體燈具死角較多不好擦拭，此外，還要爬到高處清潔，相比之下危險又麻煩。

第三個是間接天花，常被忽視凹槽處也是容易積灰塵和難清潔的設計。最後則是容易殘留指紋的玻璃拉門。

室內設計師盧淑媛表示，其實越簡單的設計越俐落大方，有些裝潢設計在清潔維護上不易，還要花費較多精力和時間，所以裝潢時應將個人需求和生活習慣列入考量。

(中時電子報)