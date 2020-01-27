高雄市長韓國瑜參選2020總統大選失利，隨之而來將面臨「Wecare高雄」等團體發起的「罷韓行動」。對此，資深媒體人韋安認為，國民黨最後兩顆太陽，就是韓國瑜、朱立倫，國民黨的未來，也操之在兩人手中。

罷韓行動即將進入第二階段連署。總統大選韓國瑜在高雄只得到34.63%選票，據TVBS民調顯示，高雄民眾53%支持罷免，僅32%不支持。韓國瑜勢必得力挽狂瀾，否則恐成中華民國憲政史上首位被罷免的民選縣市長。

對此，韋安則在臉書指出，國民黨最後兩顆太陽，就是韓國瑜、朱立倫。國民黨的未來，也操之在兩人手中，其餘的都是插花。至於罷韓，韋安認為，韓國瑜若被罷免，反而海闊天空，放虎歸山。有高雄58萬「罷韓」票，但全國還有550萬支持者，韓會改寫藍營政治結構，也是綠營「最兇悍」的敵人，「不是結束，而是一個新的開始」。

(中時電子報)