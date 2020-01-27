武漢肺炎疫情嚴重，人心惶惶，前總統馬英九照慣例到住家附近的興隆市場發春聯，全程戴著口罩。然而，這篇文章引來許多討論，更有許多網友對於馬英九刷存在感而覺得不以為然。

馬英九今年除夕前一天到住家附近的興隆市場發春聯，因應武漢肺炎疫情嚴重，人心惶惶，今年他全程戴著口罩。馬英九提及，疫情雖然還沒那麼嚴重，但預防最重要，尤其在菜市場又比較容易傳染。

馬英九發放春聯過程中展現高人氣，不少攤商民眾與他合影，還有攤商在他前來自己的攤販前，就在議論等一下要站在哪個位置方便與他合影。因應今年的特殊情勢，馬英九隨行人員也準備大量口罩，發給有意索取的民眾。

這篇文章引來許多網友議論，有網友認為「無能空轉退步台灣八年的最爛總統」、「爛到馬粉要跟韓國瑜比 才能刷存在感」。但也有網友認為「馬英九>>>>>>>>>>>>>>>>>韓國瑜」、「政治人物需要鎂光燈啊」、「通常空轉完接手者會很慘如陳菊>韓」、「他到底有什麼陰謀，今年一直刷存在感」、「哪來什麼陰謀！這些不是往年都有做的」。

(中時電子報)