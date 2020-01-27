人家說「遠水救不了近火」，一名住在中部的已婚男子被公司派往越南上班駐點半年，返台後就有女子找上門，稱說被他的老婆搶了丈夫；甚至還有兩人的「我喜歡你身味道」、「妳害我夜夜夢遺」的露骨鹹濕對話，此時人夫才知道出國半年，竟然綠光罩頂，憤而提出告訴，還提出對老婆和小王各求償60萬元。

庭訊時，被告的男女雖坦承的確有「吃了你的口水，真的肚子怪怪的」、「就都妳，害我每晚都夢遺」等曖昧對話，不過否認通姦，他們辯稱2人關係僅是LINE對話，他們單純同事關係，並無真的「親密」」行為。

中部的法院一審認為，2人行為足以破壞婚姻共安全的行為，配偶與外人有逾越普通朋友的不正常往來，也會破壞婚姻信賴，侵害對方配偶權。判決2人應賠廖30萬元。2人不服再上訴高院認為，法官考量被告收入不豐，且無不動產，因此將賠償金額降至20萬元。

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(中時電子報)