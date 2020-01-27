2020年是農曆庚子年，庚金生子水，通靈大師江嘉葉詳細分析12生肖的整體運勢讓大家作為參考，提醒屬猴者今年要小心容易疾病纏身，凡事最好忍一下，而屬雞的男女運勢竟大不同！

《猴》

吉星：將星，三合，金匱

凶神：五鬼，官符

今年運勢妙逢將星、三合、金匱等吉星拱照，元神光彩，名利雙收，財源廣進，位高權重，升官晉級，事業興隆，只是本年犯有五鬼星入宮，慎防小人暗害，導致財富損失，甚至有官訟是非，凡事要忍之，要避之，今年身體易有狀況，多保重身體為要，五鬼之火氣較旺，防眼疾、心悸、心血管疾病，宜多積極造福，年初參加廟裡制化五鬼星，點光明燈避邪，錢財不露白，否則會被五鬼傷財，本年行運浮沉不定，得意不可忘形，須防失意之苦。

★吉祥物：屬猴的人會賺錢，也懂得抓住機會，但賺得多也花得多，花錢如流水，不懂得節儉，所以總是攢不到錢，不妨在書房擺放一盆「蓬萊松」，能幫助你聚財，讓你的錢包滿滿，亦可配戴觀世音菩薩、王母娘娘的墜子項鍊，或招財鴻運天珠、黃水晶招財貔貅。

《雞》

吉星：天喜，太陰

兇神：勾絞

今年運勢太陰吉星臨宮，女權高張，家中女人會霸氣些，處事會較順遂有利，天喜照耀，喜氣洋洋，紅鸞星動，很有機會找到伴侶，或生子、遷居、升官的喜慶，對男人比較不利，慎防美人計、仙人跳，感情糾纏的煩惱，家庭風波多等，財富不錯，可好好安排運用，只是有凶神勾絞，得意之時，慎防小人暗害，凡事小心，免被朋友牽連破財，切勿多管他人閒事，切勿作保，只要安分守己，不貪取財物、美色，是很好的一年。

★吉祥物：屬雞的人財運很旺盛，可惜不太懂得理財，錢財不是被借走，就是在投資上虧損，破財的機會很大，想要守住錢財，可在客廳擺放「玉露」，可防破財的機會，身上亦可配戴守護神項鍊，或在廟裡求得護身符保平安。

(中時電子報)