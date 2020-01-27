2020年是農曆庚子年，庚金生子水，通靈大師特地一一分析十二生肖整年運勢，屬狗者今年浮沉不定，計畫好的事可能有變化，而屬豬的人運勢看來頗佳，不過陽盛陰衰，女性要特別注意。另外，江嘉葉也整理出今年一沖驚天的生肖，來看看自己有沒有上榜吧！

《狗》

吉星：天解，三合

凶神：喪門，浮沉

今年運勢吉凶參半，悲喜交集，不論吉凶，幸有天解臨宮，行運大事化小，小事化無，逢凶化吉，凶神浮沉，主浮沉不定，凡事計畫中或進行中都會浮沉不定，很難成事，喪門凶神照臨，有暗中憂，切忌入喪家，不利探病人，或參加喪祭，免遭陰氣干擾，宜於農曆正月中旬前，祭改喪門星以保吉祥，或點光明燈，再佈施行善，可化解凶神，禍去福來。

★吉祥物：屬狗的人財運還算平穩，可惜太不懂得理財，不懂得抓住機會，有機會也不懂得珍惜，很難有發財機會，可以在客廳的財位擺放「發財樹」，能幫助積聚錢財，財運滾滾來，初一、十五記得拜土地公哦！

《豬》

吉星：太陽，天喜

凶神：天空，咸池

今年運勢有太陽吉星高照，俗諺「太陽高照平安宅，一輪明月永無災」，人緣極佳，滿天星斗，無處不光明，本年前程光明，利達四方，元神光彩，財運極佳，家中事事順利和諧，但又遇凶神天空、咸池二星，難免吉中帶凶，慎防不測之災，陽盛陰衰，男吉女不吉，女人慎防情色，小心情色官非，預防夫妻不睦，少管別人閒事，免惹是非破財。

★吉祥物：屬豬的人生活富足，吃好穿好，錢財也往往在奢侈的生活中散盡，常常沒存什麼錢，資產變少，在家中和辦公室的電腦桌旁各擺放一盆「碰碰香」，能讓在花錢時更理智，不會胡亂增加開銷，讓財富慢慢增加，但要記住，要經常摸摸它的葉子，惜惜它才有效哦！

另外，新的一年子鼠年，會有幾個亮眼的生肖，得之，要好好珍惜，好好努力，會有意外收穫，未得，要更努力潛隱學習，培養自己能力，時機一到即能一沖驚天，奪得勝利，別忘了機會是給準備好的人。

★鹹魚翻身：蛇，兔，牛

★鋒芒畢露，一鳴驚人：豬

★表現亮眼，大放異彩：雞

★全力以赴，每戰必勝：蛇

(中時電子報)