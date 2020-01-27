過年期間許多人或多或少都會談到甫落幕的大選議題，但長輩們提到檯面上較資深的政論節目主持人，可能都會提到他，當年有「政治金童」之稱的趙少康，有網友就在討論趙少康當年選舉的紀錄，至今還讓不少長輩們嘖嘖稱奇。

網友nanachi在批踢踢論壇以「趙少康當年是如何的高人氣？」為題發文討論，提到「以前看政論節目時，像鍾小平、李勝峰這些待過或還在新黨的政治人物，說當年趙少康在政壇引領旋風，在台北縣拿了23.5萬張選票，號稱『政治金童』」。

該網友也提到，「家中長輩表示，當年1990年代初到中期，新黨的聲勢很強，很大程度要歸於趙的影響力，只是自台北市長選舉後他就慢慢淡出政壇投身媒體，年輕一輩的人，反而是比較多在政論節目上知道他，不曉得他以前的經歷，盼有了解台灣政壇歷史的人給看法和觀點」。

其實過去在1996年3月14日，趙少康上超視節目「魚夫漫畫」接受專訪，就曾被問過，為何會被新聞界叫「政治金童」，趙少康說，因為當年他剛到立法院時僅36歲也不年輕，對比當時立委都已8、90歲高齡，都能當他爺爺了，所以他看起來就像小朋友一樣。

而讓趙少康成功打響名號的可能就是1992年那場立委選舉莫屬了，當年他可是辭去環保署長，以無黨籍身分參選，在台北縣一口氣橫掃23.5萬票，該得票數比該屆立委選舉的第二高票「多出了一倍」，當年「趙少康旋風」其受選民歡迎的程度，實為台灣選舉史上所僅見，且在2008年實行「單一選區兩票制」前，該得票記錄甚至無人能撼。

但對於趙少康2020大選前，曾幫過國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜助選，而讓網友頗有微詞，批他「挑起選舉省籍對立的始作俑者」、「新黨就是KMT的外省掛，跟李登輝的主流派對抗的非主流派」、「省籍對立起源根本就是他」。

(中時電子報)