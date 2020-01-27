在5奈米與7奈米的先進製程大戰，三星屢屢敗給台積電，為了挽回頹勢，三星押注下一代3奈米節點，並於去年底宣布採用GAA（環繞閘極）電晶體技術，而台積電3奈米將採用何種技術也引發外界關注，據了解，台積電將於4月29日舉行的北美技術論壇中，披露3奈米製程細節，屆時，台積電與三星的3奈米戰火將更白熱化。

TechWeb報導，台積電在2019年第4季度的財報分析師電話會議上，總裁魏哲家透露，3奈米製程正與客戶的設計進行合作，相關研發進展順利，他們（客戶）有多種技術可選擇，最後的決定在於技術、成熟度、性能和成本等多方面考量。

魏哲家表示，相較於5奈米技術，3奈米在性能、功耗、面積及晶體管的密度等方面更有優勢，預計將在4月29日舉行的北美技術論壇，披露更多3奈米的技術細節。

Gizchina日前報導，三星表示，跟7奈米相較，3奈米採用GAA技術，其晶片面積減少45%，功耗降低50%，整體運算效能拉高35%。

三星計畫在2030年前投資1160億美元打造半導體王國，由於在7奈米、5奈米上已遭被台積電打趴，因此，三星全力押注3奈米，預期最快在2021年量產，希望在此關鍵製程能一舉超車台積電，搶下全球晶圓代工龍頭寶座。

(中時電子報)