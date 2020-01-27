71歲徐伯伯因咳嗽、喘，半年內爆瘦4公斤，驚覺不對勁，以為腸胃出問題先至消化內科看診，經X光檢查發現肺部少量積水，轉診至胸腔內科後懷疑為肺癌，因此醫師安排肋膜腔鏡檢查，發現數個0.3至0.5公分腫瘤，切片化驗確診為胰臟癌合併肺部轉移。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓表示，不明原因的肋膜積水，傳統會透過外科手術的胸腔鏡切片檢查，診斷率僅4到5成，且必須考慮患者的年紀，以及承受麻醉和手術的風險；另一種檢查則採抽吸方式，但仍有患者無法單純經抽吸肋膜積水得到明確診斷。

最新的肋膜腔鏡檢查方式為採側臥姿勢，利用超音波定位先在肺壁上開一個約1公分的小洞，並放入一個套管，接著將肋膜腔鏡放入，即可觀察肋膜上是否有異常的病灶，再評估是否需要接受其他治療，檢查時間僅約30到60分鐘，傷口則約1到1.5公分，藉此免除傳統開刀需麻醉的風險。

此外，肺癌或肺結核、肺癌分期與再切片、局部膿胸治療、肋膜沾黏術、周邊肺病灶等患者，均適用肋膜腔鏡檢查。

戴芳銓提醒，引起肋膜積水的原因包括細菌感染引起的膿胸、結核菌造成的肋膜積水、腫瘤帶來的惡性肋膜積水，或心臟衰竭等，當出現乾咳、吸氣時胸腔有撕裂感、突然胸痛、發燒等，務必赴醫檢查，才能有效揪出致病的元凶。

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(中時電子報)