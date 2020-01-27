如果真有美容覺，那貪睡的樹獺、豬、貓熊應該是地球上最美、最英俊的生物。然而，美容覺不再只是個說法，科學已經證實。

瑞典科學家發表在《英格蘭醫學期刊（BMJ）》的研究很簡單，讓23位受試者在同樣的條件下，也就是不化妝、不吹整頭髮，在相同距離下拍照。唯一不同的是，拍第一張時睡飽飽，另一張則是31小時不睡，再請民眾評分。發現即使同一個人睡太少，就不迷人、不健康。

若往科學探究，美容覺是因為躺平時，血液會流向臉頰，臉頰通常比白天豐潤，也能撫平皺紋。而且瘦素在睡眠時分泌，睡眠不足就會分泌不足，更會導致肥胖，身材變形，當然吸引力下降。

除了血液回流這個天然的效果外，如果再多做以下四點，可以讓美容覺更有效，愈睡愈美、愈睡愈年輕。

皮膚科醫師說，晚上11點～3點一定要上床睡覺，因為這是生長荷爾蒙分泌最旺盛的時段。（圖片來源：pixabay）

1.11～3點一定要睡 長庚醫院桃園分院皮膚科主任胡倩婷建議，晚上11點～3點一定要上床睡覺，因為這是生長荷爾蒙分泌最旺盛的時段，能修復、再製肌肉與骨骼。也有一些證據顯示，這段時間是皮膚細胞生長最快速的時候，高峰是凌晨兩點左右。

不過，要讓自己11點睡著，要下點功夫管好自己。例如睡前半小時關電視、網路、ipad等，讓心情靜下來，營造想睡的氣氛。睡前5小時，也就是下午6點前，不要喝任何含咖啡因的飲料。

2.房間必須全暗或接近全暗 為了不打斷生理節奏，讓生長荷爾蒙、褪黑激素順利釋放，睡覺最好關燈，頂多浴室開小燈，就算半夜上廁所，也不要開大燈，趁著小夜燈就好。

睡覺時體溫上升會流失水分，可以依皮膚適合的劑型，擦高保濕成分的保養品。（圖片來源：pixabay）

3.保濕、保濕再保濕 睡覺時體溫上升，會流失水分，所以可以依皮膚適合的劑型，擦高保濕成分的保養品如玻尿酸、神經醯胺或乳液。皮膚特別乾的人也可嘗試洗澡後還在浴室時，身體微濕時就擦保養品，馬上鎖住水分，效果更佳。

4.擦掉黑色循環 夜晚可以修復白天曬黑、曬傷的皮膚，用濃度25％的維生素C美白精華液，讓皮膚更明亮。

趁著年假，睡美容覺這個不花錢的美容法，值得大家試一試，美美地再過一整年。

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(中時電子報)