繼偕同哈利王子淡出英國王室，外傳梅根未來將更積極參與政治，甚至有可能介入今年美國總統大選。

梅根曾公開批評川普。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名王室消息人士指出，梅根在和哈利王子訂婚之後，對於自己被迫遠離政治議題感到相當挫折，不過她現在拿回了發言權，希望未來能夠「更參與政治」，甚至有可能介入今年的美國總統大選。該名人士說，梅根有「非常強烈的政治見解」，「未來將運用獲得的更大自由對外傳達她的想法。」

在遇見哈利之前，梅根曾公開批評美國總統川普是個爭議人物，而且有「厭女症」，去年5月川普訪問英國，梅根也以坐月子、陪伴新生兒亞契為由，拒絕會見川普。

報導指出，即便梅根現在已不受王室成員不參與政治的傳統羈絆，如果未來她再繼續攻擊川普，或是干預加拿大政治，恐再掀起風暴。

前《泰晤士報》（The Times）編輯詹金斯（Sir Simon Jenkins）引述梅根友人及同事的說法指出，梅根就是個「政治動物」。

實際上，梅根和政治圈也頗有淵源，她的密友潔西卡．穆爾羅尼（Jessica Mulroney）是前加拿大總理穆爾羅尼（Brian Mulroney）的媳婦。此外，她也熟識現任加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），哈利夫婦也和前美國總統歐巴馬夫妻有交情。

梅根甚至有當美國總統的願望，3年前，她曾向記者透露小時候的願望是當美國總統或是新聞播報員，2018年類似的消息再度出現，一名親近的同事指出，梅根的終極目標是當上美國總統。

如果梅根真的參選美國總統，她的勝算如何？詹金斯認為，梅根有名氣，可以效法前美國總統雷根（Ronald Reagan）從演員踏進政壇的路，「她也許可以帶領民主黨對抗共和黨的伊凡卡，有何不可呢？」

(中時電子報)