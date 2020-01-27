女護士為援助武漢剪去長髮 頭髮長穿防護服不方便

在武漢肺炎迅速擴散的緊張時刻，雖然大部份大陸民眾對疫情相當憂心，但是仍有很多熱血的醫護人員在防疫前線作戰，有些則是在後勤支援上犧牲年節假期，或甚至犧牲一些個人利益來為對抗疫情盡一己之力。近日一則預備前往湖北武漢支援的美女護士因個人蓄長髮導致穿防護不便，便帥氣地將一頭長髮直接剪掉，這段視頻被貼上網後由媒體轉發，其熱情事跡在網上獲得大量的讚美，為最近因憂心疫情而愁雲慘霧的網路帶來一股暖流。

《中國婦女報》以一篇題為《逆行中的她們》的報導揭露了這件令人感動的故事。這位名為李瓊的年輕美女護士在除夕夜接到通知，大年初一將隨同院方組織的隊伍奔赴武漢支援防疫工作。臨出發前，科室主任提醒她：「頭髮太長，穿防護服不太方便。」李瓊想都沒想，就讓主任把長髮剪了……

報導說，其實不只李瓊，很多女性醫護人員都做出了同樣的選擇，因此應該向這些疫情前線醫護人員奉獻精神致敬。

而日前武漢除傳出醫護人力緊缺之外，還爆出醫療用防護服與口罩等器材不足的問題。據《南方日報》報導，一則微信朋友圈的訊息於26日一早就在佛山市南海區流傳開來：「剛才在鎮政府門口親眼見到這一幕：大年初二，寒風冷雨，第一批支援防護服趕制的九江本土『製衣大媽』上車出發必得福，原本計畫只是20人，結果53座大巴幾乎滿座。原來很多是收到徵集資訊而自動請纓前來。」

廣東佛山市的醫療器材工廠工人為趕製防護服與口罩，在大年初一就返回工廠加班。（圖／南方網）

佛山市的醫療器材企業在春節召回大量工人回廠加班，趕製醫療防護用品。（圖／南方網）

報導說，必得福指的是佛山南海區九江鎮政府的一家必得福無紡布公司，由於醫療防護服緊缺，防疫部門透過商會協調工廠召回正在休假的工人，為趕製防護服加班生產，該公司於26日已有72人回工廠報到，並立即投入防護服生產，27日將預計再增加70人，支援口罩的生產。

報導說，該公司是南海九江本土企業，無紡布年產能達十萬多噸，廣泛應用於衛生材料、醫療耗材用、工業用等三大領域。據悉，該企業除夕夜就已開了三條口罩生產線，到位30多名工人，加快做好應急物資供應保障工作。

這類型的故事在每次重大災難或事故時都會被媒體與單位發掘出來，透過媒體報導後，都能在網路上激起希望與熱情。雖然過去曾有媒體或某些單位為邀功而造假，但也確實存在許多真是的故事，將這些社會上小人物對人群的奉獻做為社會先進典型加以報導，更能在道德日趨淪喪的社會中鼓舞人心，並在災難中點亮對人性的希望。

(中時電子報)