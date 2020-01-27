主任帶女幹部回辦公室「辦事」途中突然「爽死」 00:002020/01/27 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 主任在辦公室跟女幹部「辦事」打得火熱時猝死。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人還是安分守己好，因為什麼時候要死不知道！湖南有名村委主任日前參加應酬時中途離開，結果是跑去辦公室跟女幹部「辦事」，正當兩人發生關係打得火熱時，主任突然出現身體不適送醫不治身亡。 綜合陸媒報導，警方接獲民眾報警稱「自己的岳父死亡」，經現場勘驗調查後，警方發現死者是汝城縣盧陽鎮新井村的一名代理村委會主任，他死前正與一名女性幹部在辦公室內發生性關係，他是在這段期間身體出現異狀而死亡，警也排除是他殺可能。 人妻撒嬌「我懷孕了」 綠光夫幹譙：我已結紮ㄟ 薑是老的辣 大嬸輕撥少女胸罩繃開走光 (中時電子報) #主任 #女幹部 #辦公室 #馬上風猝死 #性愛 #不倫 #領導 #辦事 #不治 也許您會感興趣 推薦閱讀 邪教虐毆信眾釀1死14傷 10嫌遭起訴 04:102020/01/22 地方新聞 武漢肺炎攻陷台灣 ICU醫提10點拜託 12:132020/01/22 生活 瓜伊多訪歐 委內瑞拉國家情報局趁機突襲辦公室 10:012020/01/22 國際 家長帶孩子就醫 竟不說從武漢返台 10:512020/01/22 生活 陸衛健委：暫無證據表明 出現超級傳播者 12:152020/01/22 兩岸 接見歐洲經貿辦事處 蔡英文盼簽署台歐投資協定 14:192020/01/22 政治 房間撐2年沒小強慘破功 網：守住「這裡」是關鍵 19:092020/01/23 生活 武漢肺炎／獨家！「恐怖中國人不要來」 京都出現反陸客警語 09:142020/01/26 國際 辦事中姐夫壞掉狂動 她崩潰求饒 16:432020/01/26 日常 除夕爸爸突然回來了 還帶了一對雙胞胎... 18:222020/01/26 社會 社會熱門新聞 2020武汉风暴》谢谢台湾！17个便当17瓶水 逼哭离台武汉团员 - 社会 請管理員通水管 婦控：我也被通了 - 社會 第一次看男友「實體香蕉」 女大生反應網笑翻 - 社會 庚子年國運抽到下下籤 命理師曝：這是最苦難的一卦 - 社會 2020武漢風暴》2歲童疑染武漢肺炎 爸漏夜帶他離醫院 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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