人還是安分守己好，因為什麼時候要死不知道！湖南有名村委主任日前參加應酬時中途離開，結果是跑去辦公室跟女幹部「辦事」，正當兩人發生關係打得火熱時，主任突然出現身體不適送醫不治身亡。

綜合陸媒報導，警方接獲民眾報警稱「自己的岳父死亡」，經現場勘驗調查後，警方發現死者是汝城縣盧陽鎮新井村的一名代理村委會主任，他死前正與一名女性幹部在辦公室內發生性關係，他是在這段期間身體出現異狀而死亡，警也排除是他殺可能。

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(中時電子報)

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