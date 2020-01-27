總統大選後，高雄市長韓國瑜面臨罷免案。風水老師江柏樂卻指出，韓國瑜還有運勢，因此他有機會過關。

江柏樂在談話性節目《驚爆新聞線》中指出，罷免提議可以成案的機會是蠻大的，但是應該不太可能成功。因為韓國瑜還有運勢，雖然他常講錯話，但因為今年是老鼠年，韓國瑜的「韓」字上面是一個口，老鼠喜歡洞穴，韓國瑜的「國」字也是一個大洞穴，瑜旁邊有一個「王」字，因此韓國瑜還是有機會過關。

江柏樂表示，抽到官鬼持世牌，罷韓可能不會成功。卦中既然沒有官鬼爻，韓可能會沒有工作，江柏樂也認為應不至於如此。

萬一罷免案過關，誰是下任高雄市長？江柏樂表示，李四川的「川」字代表一條蛇，今年是老鼠年，老鼠逢蛇心難看，所以李四川沒有機會。葉匡時的「時」字，旁邊一個日字，老鼠逢日見光死，他也沒有機會。但陳其邁的「邁」字，上面是一個草、再一個田，老鼠吃草、老鼠逢田，所以陳其邁是有機會的。

國民黨主席到底誰來當？江柏樂表示，朱立倫不夠格、郝龍斌則會被人罵，周錫瑋還可以。從生肖姓名流年來看，周錫瑋的「周」字上面是個洞穴，下面一個口，老鼠年老鼠愛打洞，周錫瑋的「錫」字金來生水、「瑋」字逢王，老鼠年逢王掌命又有口，周錫瑋有機會當國民黨主席。

(中時電子報)