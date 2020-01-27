武漢出現的新型冠狀病毒(學名：2019-nCoV)，已在16個國家出現病例，武漢與周邊城市全境封鎖，許多人擔心是否出現更大的擴散。不過，法國公衛專家提醒，面臨新的疫病當然需要謹慎小心，但是不要出現過度的恐慌，並且就目前的病例來看，新型冠狀病毒只在中國大陸出現致命病例，顯示它的危險程度比2003年的SARS，以及2012年的MERS都來的低。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，截至週六，法國在上週五確診了3個新型冠狀病毒的病例，其中2人是一對夫婦，他們大約30歲左右，返回法國的第二天才有症狀，隔天到巴黎伯納德醫院(Bichat–Claude Bernard Hospital)就醫，顯示呈陽性反應。第3人在波爾多醫院治療。

雖然如此，但是巴黎第七大學傳染病學專家亞茲丹帕納 (Yazdan Yazdanpanah)認為，不必為此恐慌，首先法國每天每天都有上萬旅客來往亞洲，從中國大陸進口病例根本不足為奇，再者法國已經做好了準備，其中包括開發了一快篩檢測方法。而且，相比於2002~03年的SARS，在8,096名受感染者中，有774人喪生，死亡率9.5%。在2012年出現的MERS，導致2494人感染，其中858人死亡，死亡率34.5%。

這樣一對比，新型冠狀病毒的致死率不足5%。

中國大陸的公衛學家於上週五在《柳葉刀》雜誌(Lancet ,也有譯作「刺胳針」，中文版稱為《世界臨床醫學》)刊出的報導，表示基於對41個早期發現的病例的研究，新病毒的某些症狀與SARS相似，但也有不同之處。所有患者均患有肺炎，多數患者發燒，其中四分之三咳嗽，一半以上呼吸困難。但是新病毒不會造成流鼻涕、打噴嚏或喉嚨痛。新病毒也不會引起腹瀉等胃病，而SARS會導致20~25％的患者罹患腹瀉。

研究的41名患者的平均年齡為49歲，其中大多數人曾去過武漢市場，因此該市場被確定為發生源。其中近三分之一的人呼吸困難，其中六人死亡。

這是目前所知的新病毒的初步概圖，這項研究顯得尤為重要，因為新型肺炎與正在發生的流感具有相似的症狀，因此很難分離出新病毒。

英國南安普敦大學(University of Southampton)的奇維爾( William Keevil )則說：「問題是，我們仍然沒有足夠的資料，來準確地判斷該病毒的基本繁殖數量或傳染率。」

新病毒的潛伏期，被認為最多為兩星期。

至於新病毒的來源也還不清楚，研究人員認為，新病毒可能與SARS病毒一樣來自蝙蝠，這兩種病毒有80％的基因組相似，但是就算蝙蝠是源頭，目前仍不知是哪種動物傳給了人類，曾經有大陸的醫療團隊猜測是蛇，但此說遭到其他專家的質疑，因為人類與蛇的互動很低，而且蛇處的溫度環境與人類差異很大，因此多數專家仍主張是病毒媒介是哺乳動物，比如竹鼠。

查明哪種動物可以幫助抵抗疾病的爆發，在SARS的事件中，中間媒介動物是果子狸，這與大陸人愛吃野味很有關係。巴黎巴斯德研究所的方特涅特(Arnaud Fontanet)說，禁止食用果子狸並關閉其繁殖場，有助於阻止SARS捲土重來。

另一方面，發生在中東地區的MERS，病源來自單峰駱駝，駱駝是一種與人常接觸的動物，自古以來，人類經常從家畜身上感染疾病。

衛生當局和科學家說，預防病毒性疾病的不二法門就是：摸過動物勤洗手、咳嗽要遮擋、不要與動物臉碰臉。

(中時電子報)